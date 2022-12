Entre este miércoles o jueves, se definiría si Miguel Borja se va de Nacional a Palmeiras

El delantero del equipos paisa es pretendido por el tradicional elenco brasileño, en donde militan el colombiano Yerry Mina y el venezolano, Alejandro ‘El Lobo’ Guerra.

De acuerdo con la información divulgada por el medio de comunicación ‘Estado’, de Brasil, Miguel Ángel Borja se encuentra feliz por los constantes mensajes que le dejan los hinchas del ‘Verdao’ en redes sociales.

“He recibido muchos mensajes de afecto. Los aficionados son siempre especiales, me han dejado claro que me admiran”, indicó.

Sobre su posible paso al Palmeiras, Borja aseguró, “he leído algo en la prensa, pero en realidad no he seguido mucho el tema, mi manager me ha dicho algunas cosas”, dijo el futbolista cafetero.

“Hablé con Guerra sobre Palmeiras. También hablamos con Mina, intercambiamos mensajes. Me habló muy bien del club, está muy feliz de jugar en Brasil. Los dos están contentos con el equipo. Como Palmeiras, otros clubes también mostraron interés”, aseguró Borja.