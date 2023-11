'Entre más bravo el toro, mejor la corrida': Alberto Gamero analizó los cuadrangulares de la Liga II

Luego de disputarse una emocionante jornada 20 de la fase del 'todos contra todos' de la Liga de Fútbol Profesional 2023-II, ya solo quedan ocho equipos que se dirigen rumbo a la gloria de alzarse con una nueva estrella para finales de año.

Pues bien, una vez finalizado el sorteo en el que Millonarios tendrá que compartir con Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín en el Grupo B, el 'profe' Alberto Gamero dio su análisis de lo que será la etapa final de este certamen.

Luego de la derrota contra La Equidad 2-1 en el estadio Metropolitano de Techo , el técnico azul reaccionó y reconoció lo complicado, la dificultad, lo complejo de jugar contra tres grandes e históricos equipos del FPC. Pues, el 'azul' iniciará su camino en los cuadrangulares finales contra Atlético Nacional, equipo al que le ganó la Liga 2023-I y su rival para la gran final de la Copa Colombia 2023.

“Bueno. Yo les dije a ellos allá en Cúcuta: ‘vamos a jugar cuatro partidos con Nacional en este mes’. Es un cuadrangular duro y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible para nuevamente ir a la final, pero los dos cuadrangulares van a ser duros”, apuntó Gamero.

¿Qué opina Alberto Gamero de la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional?

Millonarios y Nacional se enfrentaron por el título de la Liga I-2023. Al final ganó el 'embajador' en los penaltis. RAUL ARBOLEDA/AFP

El estratega de Millonarios, Alberto Gamero, también tuvo tiempo de hablar de lo que será la gran final de la Copa Colombia 2023 contra Atlético Nacional. Claramente, otro de los retos que tendrá su equipo sumado a las fases finales de la Liga.

“No, los planes no deben de fallar, no deben de cambiar. Yo creo que estamos esperando ahora ese fin de semana, ojalá nos toque domingo y a Nacional también le toque domingo, para estar en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es lo que hay que mirar. Pero sí sabíamos que el partido era miércoles. Comenzamos aquí y bueno, vamos a vivir una bonita final ante un gran equipo y ojalá podamos irnos para allá con los tres puntos”, fue la reacción del entrenador samario.

“¿Revancha? No, no, al contrario. Ese es espectáculo para el fútbol colombiano. Dos equipos grandes, dos equipos buenos y que nuevamente van a jugar una final (...) Para mí es alegría y satisfacción de estar compitiendo con una institución tan grande también como Atlético Nacional y que siempre estemos peleando ahí. Yo creo que ese es el objetivo. Yo cuando vine a Millonarios, mi ilusión era esta: Estar peleando final con Millonarios y pelearla con un gran equipo como Nacional es bonito” , terminó por agregar.

Otras declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa

Análisis de la derrota contra La Equidad

“Cuando estábamos 11 vs 11 era un partido parejo. Me parece que la expulsión desequilibró mucho y ya después de la expulsión como dice uno por ahí nos hacen otro golazo y se pierde un partido donde nosotros queríamos ver cosas. Me parece que hoy tuvimos cosas importantes a pesar de que era un equipo muy alterno”.

¿Se recupera a Daniel Cataño y a David MacAllister Silva para las fases finales?

“Lo del equipo titular era eso, que veníamos con una carga de minutos y partidos que necesitábamos un desahogo y lo tuvimos esta semana. Ya lo de Cataño prácticamente ya va a estar, el caso de Silva ya también comenzó a entrenar. Vamos a tener todo el equipo completo. El único que teníamos expulsado en la Liga era Arias, hoy (miércoles) cumplió. Entonces ya tenemos casi que todo el equipo completo para para afrontar estos cuadrangulares”.

¿Cómo le ha ido a Millonarios este 2023?

“A mí me parece que la temporada es muy buena, ni siquiera buena, es muy, muy buena. Hoy creo que nos pasa Águilas, que ganó, ¿cierto? Hoy nos pasa a Águilas en la reclasificación, pero seguimos nosotros de segundos, a pesar que es una tabla que no nos interesa, pero nosotros la estamos mirando porque ese es el resultado y el trabajo de todo un año y queremos pelearla para quedar ahí en las primeras posiciones”.

“Yo pienso que el trabajo durante este año ha sido muy bueno y vamos a esperar estos cuadrangulares, van a ser unos cuadrangulares duros. Creo que en los últimos años, de los cuadrangulares que se han jugado en Colombia, este va a ser el más duro porque hay equipos fuertes, porque hay equipos haciendo cosas muy importantes, porque hay equipos que de acuerdo a lo que han hecho también están pidiendo esa posibilidad de ser campeón, entonces nosotros vamos a defender un título”.