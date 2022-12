“Entre Nacional y Libertad, no ha habido conversaciones para la incorporación de Bocanegra”

Estas fueron las palabras de Juan David Pérez, presidente del equipo ‘verdolaga’, donde negó rotundamente que el club paraguayo quiera obtener los servicios del defensor.

Daniel Bocanegra es uno de los objetivos primordiales de Ramón Díaz para reforzar a Libertad de Paraguay.

El entrenador del cuadro 'gumarelo', Ramón Díaz, quien este miércoles mostró su deseo de contar con el futbolista, podría no conseguir el traspaso del colombiano según lo expresado por el presidente de Nacional, Juan David Pérez, para el medio paraguayo ‘Futgol 970’.

"No tenemos nada, no hubo ningún llamado, me entero por ustedes. Daniel (Bocanegra) tiene contrato con nosotros hasta julio del 2020 y actualmente está haciendo pretemporada”.

Asimismo, el directivo añadió: “De club a club no hubo nada, no hubo conversación con la gente de Libertad sobre Bocanegra".

Cabe destacar que, hasta el momento, Bocanegra sigue trabajando con Nacional en la pretemporada del equipo para este año, en donde jugarán la Copa Sudamericana, la Liga colombiana y la Copa Colombia.

