Equidad, Junior, Once Caldas y Rionegro, por dos cupos en las semifinales de la Liga Águila

Este domingo se jugarán los dos partidos de vuelta que restan para conocer los cuatro semifinalistas del torneo. Tolima y Medellín, primeros clasificados.

El fútbol colombiano no para y por eso este domingo se jugarán los dos partidos de vuelta de los cuartos de final, que permitirán conocer a los equipos que completarán las semifinales.

Independiente Medellín fue el primero en clasificarse este sábado pese a perder 2-0 con Bucaramanga, en el estadio Alfonso López. A los dirigidos por Octavio Zambrano les alcanzó por haber conseguido un triunfo de 3-0 en la ida.

En el segundo juego de la jornada sabatina, Deportes Tolima, vigente campeón de la Liga, perdió 0-1 con Santa Fe, pero en la tanda de los penaltis se impuso 4-3 y avanzó sin inconvenientes.

Este domingo el turno es para las llaves La Equidad vs. Junior y Once Caldas vs. Rionegro, que están abiertas y con posibilidades para los cuatro.

El equipo ‘asegurador’ cayó por la mínima diferencia en Barranquilla y ahora en el estadio de Techo espera darle vuelta al marcador y avanzar a la siguiente fase.

Los ‘tiburones’, en tanto, han declarado que no vendrán a esconderse e intentarán quedarse con el triunfo, como lo hicieron frente a Santa Fe en El Campín, por la Copa Suramericana.

Por el lado de Once Caldas y Rionegro la situación es igual. El ‘blanco-blanco’ cayó 1-0 en su visita al equipo antioqueño, pero en casa confía en sellar la clasificación y seguir en la disputa por el título de la Liga.

Mientras que los dirigidos por Jorge Luis Bernal no quieren ser menos y buscarán defender la diferencia en el marcador.

Once Caldas vs. Rionegro jugarán este domingo, a partir de las 5:15 p.m., mientras que La Equidad y Junior lo harán a las 7:30 p.m.

