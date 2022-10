Equidad sueña con los cuadrangulares: superó 4-1 a Unión Magdalena

Este viernes, en partido válido por la jornada 19 de la liga colombiana, Equidad superó 3-1 a Unión Magdalena en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. De esta manera, el 'verde capitalino' se mantiene con vida mientras que para los samarios es un primer tropiezo de cara a los cuadrangulares finales.

En el primer tiempo, los ‘aseguradores’ se hicieron sentir desde los primeros minutos. Al minuto 4’, le fue invalidado un gol al local tras un claro fuera de lugar de Duvier Riascos. Posteriormente, Jermein Peña para el ‘ciclón’ y Pablo Sabbag para los bogotanos, tuvieron aproximaciones de peligro de cara al arco.

A los 23 minutos, Ricardo Márquez puso en ventaja el conjunto bananero, luego de eludir al arquero y definir a placer. El gol tuvo que ser revisado y validado por el VAR, ya que el delantero estaba en fuera de juego, pero el defensor Joan Castro tocó el balón tras intentarlo rechazar, habilitando de esta manera al futbolista visitante.

A partir de allí, los dirigido por Alexis García se fueron encima de los samarios y lo remontaron en apenas dos minutos. Al 37, Pablo Lima cobró una falta de manera perfecta y Daniel Polanco la mandó al fondo de la red con un cabezazo y al 39’, en un contraataque, Sabbag filtró un pase para David Camacho, quién se sacó al portero y puso el segundo en la cuenta de los de casa.

No conforme con ello, al 43’, el mismo Camacho puso el 3-1 antes del descanso luego de quedarle un balón en el área.

En la segunda parte, ambas escuadras no llegaron con tanto peligro. No obstante, al 79', el local tuvo un clara con Lima, quien la erró totalmente solo. El VAR reviso la jugada y determinó penal por una dura falta de José Lloreda sobre el volante uruguayo. Riascos no perdonó y al 82' puso el 4-1 definitivo desde los 12 pasos.

Con este resultado, Equidad ocupa la casilla 12 con 27 unidades. Por su parte, Unión Magdalena es noveno en la tabla de posiciones con 28 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar Equidad y Unión Magdalena en la Liga Colombiana?

El próximo domingo 30 de octubre, en la jornada 20 que da cierre al ‘todos contra todos’, los samarios recibirán en el estadio Sierra Nevada al América de Cali mientras que los ‘aseguradores’ visitarán el Atanasio Girardot de Medellín para medirse frente Atlético Nacional.