“Era el momento ideal para que Yerry llegará a Barcelona”, manifestó su representante

Jair Mina, aseguró además que no fue nada fácil ya que al defensor colombiano lo pretendían otros clubes grandes de Europa.

Desde el momento en el que Yerry Mina triunfo con Independiente Santa Fe, Barcelona se fijó en él. Así lo aseveró su representante Jair Mina, quien también dejó claro que la negociación pasó por momentos muy complicados.

Publicidad

“En mayo de 2016 hubo la opción de que se fuera para Alemania. Pero no se dieron las cosas. En ese momento me llaman de Barcelona y me reuní con alguien de ellos en Bogotá por tres días. La idea era que él no fuera a Brasil. Todos insistían en que el jugador debía jugar en Palmeiras, para que Barcelona lo tuviera en cuenta. Para Santa Fe no fue fácil, pero entendieron que era oportuna su salida. Ya después de esto se plasma en el contrato que Barcelona tendría la prioridad sobre Yerry”, aseguró Jair Mina al programa ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’.

Su representante, quien además es su tío, dejo claro que no estuvo nada fácil la llegada de Mina a Barcelona. “Para nadie es un secreto que fue una situación compleja. Hubo varios intentos, pero por fortuna las cosas se hicieron pensando en el bien del jugador”.

Lea acá: Enrique Camacho habló del contrato de Wuilker Faríñez y la actualidad de Millonarios

“Palmeiras tenía sus intereses, ellos consideraban que era alguien importante para el club, pero consideramos que era el momento de que Yerry saliera. No fue fácil”, sostuvo.

Publicidad

Igualmente, añadió que el club catalán no fue el único interesado en Mina. “Jamás se le dio ultimátum al Barcelona. Solo que consideramos que este era el momento ideal para que Yerry llegará a Barcelona. Ellos lo aspiraban tenerlo después del Mundial. Pero hubo otros equipos en Europa que lo querían”.

“Se habló con el jugador para que tuviera paciencia. Tocó hablar con mucha gente en Barcelona y por fortuna salió todo adelante. A todos los clubes que querían a Yerry siempre se les manifestó que la primera opción la tenía Barcelona. Eran equipos grandes de Italia y de Alemania”, señaló.

Publicidad

Interrogado por los más de 11 millones de euros que pagó Barcelona por Mina, teniendo en cuenta los precios que se manejan en la actualidad, Jair manifestó que: “En mayo en 2016 las condiciones eran otras. Para ese momento era conveniente y no la jugamos así. Luego el mercado se volvió atípico y ya ese es otro tema”.

Vea también: “Jonathan Álvez ya tiene todo arreglado con Junior”, aseguró su representante

Además, aseguró que este es un gran paso para el jugador teniendo en cuenta el gran reto que tendrá con Colombia en el Mundial. “Pékerman siempre ha querido lo mejor para Yerry. Yo no he tenido ningún contacto con el entrenador, pero tengo entendido que el entorno de la Selección siempre ha estado pendiente de Yerry”, manifestó.

Por último, Jair no dudo en asegurar que Yerry tendrá una gran carrera en Barcelona. “A pesar de ser muy joven es muy maduro y es una persona que tiene mucha confianza. Él se puso ese reto y nosotros sabíamos que si seguía así iba a llegar a un equipo muy grande. Pero ahora viene lo más importante que es sobresalir. Pero yo estoy seguro de que le va a ir muy bien”, concluyó.