Era gol válido para Alianza Petrolera en el partido contra Jaguares, en Montería

El partido que jugaron este sábado Jaguares y Alianza Petrolera , en Montería, se vio implicado y 'manchado' por jugadas polémicas y en varios del mismo, el VAR fue el gran protagonista. En unas acciones por su buena intervención, y en otras, por sus malas decisiones. el juego lo ganó 2-1, con polémica, el conjunto 'felino'.

Pero la jugada que se llevó todas las miradas, los focos fue la última del compromiso en el estadio Jaraguay de Montería. Era el empate 2-2 para los 'petroleros', y es que en la acción de esa jugada, en el minuto 90+3, Elian Villalobos, del cuadro cordobés', envió el balón en el fondo de su portería, así se daba la igualdad en el marcador para Alianza Petrolera. No obstante, el juez central Andrés Rojas fue llamado por el VAR, que era liderado por Nicolás Gallo.

Y es que después de analizar la jugada durante varios minutos, Rojas sancionó una supuesta falta previa de Pablo Bueno y el central decidió invalidar la acción.

Dicha determinación le causó críticas a la terna arbitral, ya que hasta la cuenta de 'El VAR Central' en Twitter dio su opinión de la misma.

"¡Uy no! Con todo respeto por Rojas y Gallo, pero no sé que falta ven en esta jugada de parte del jugador amarillo (Alianza). Por este choque anularon lo que era el empate del cuadro 'aurinegro' en el último minuto. No lo entiendo, una colición normal", dice esa cuenta en la red del pajarito azul.

Esta es la jugada polémica:

UY NO 🫣 Con todo respeto por Rojas y Gallo pero no sé que falta ven en esta jugada de parte del jugador amarillo (Alianza). Por ese choque anularon lo que era el empate del cuadro aurinegro en el último minuto. No lo entiendo, una colición normal #LigaBetplay pic.twitter.com/9rjK0VmXYU — El Var Central (Andrés JG) (@ElVarCentral) July 30, 2022