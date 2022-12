Ernesto Lucena: "Acá hay un afán de proteger la salud del futbolista, eso por encima de todo"

El Ministro del Deporte participó este lunes en un foro organizado por Acord y se refirió nuevamente sobre las posibilidades de que vuelva el fútbol colombiano.

Ernesto Lucena estuvo presente de manera virtual, este lunes, en un foro de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, en el que contó cómo va el análisis del protocolo presentado por Dimayor, para que se pueda disputar el campeonato colombiano, a puerta cerrada, a pesar de la pandemia del coronavirus.

“El Presidente Duque ha sido claro, la salud por encima de cualquier consideración, pero eso no quiere decir que uno no tenga que empezar a mirar la salud con la reapertura del deporte. Aquí no se puede tener afán, simplemente por llenar intereses particulares, acá hay un afán de proteger la salud del futbolista y el entorno que hace parte del regreso del deporte. Por eso a puerta abierta se dijo que es muy complicado”, dijo de entrada el Ministro el Deporte.

Además, Lucena señaló que aunque es imposible que se dispute la Liga con público, seguirán analizando los protocolos para que se pueda disputar el campeonato.

“Se empieza a analizar cómo seria a puerta cerrada, primero tener en cuenta protocolo, esta tarde estaré entregando mis preguntas a la Dimayor y de aquí al 11 de mayo las inquietudes del Ministerio de Salud sobre el protocolo. Por ahora será a puerta cerrada y cómo van a comenzar esas fases dentro del protocolo, y las propuestas para el juego y para el post juego, para que todo el mundo esté, entre comillas, sano del virus, porque sabemos que es casi imposible en momentos de contacto un posible contagio”, agregó.

Por último, el Ministro del Deporte expresó varios puntos que han hablado desde el Gobierno Nacional.

“Al Gobierno le interesa la reapertura de todos los deportes, siendo el fútbol el de la industria más grande por supuesto tiene unas consideraciones adicionales por la industria que genera”.

“La salud es lo primordial, no solo de los jugadores sino también de todo su entorno”.

“La aplicabilidad del protocolo, es algo que no habíamos vivido en las últimas generaciones, aunque el protocolo puede ser discutido tiene que tener la mayor cantidad de certeza de la aplicabilidad de la misma y de donde van a salir los recursos porque definitivamente el Gobierno Nacional no podría entrar a poner recursos en la aplicabilidad del protocolo”.

“La estabilidad financiera de los clubes, que fue una conversación que tuvimos. Es importante para todos, porque es un sector importante por los salarios de jugadores y administrativos, todo eso lo vamos mirando a medida que va transcurriendo esta pandemia”.