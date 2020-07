Ernesto Lucena: "Veo difícil que la Liga del fútbol colombiano se realice en todo el país"

En reunión virtual con el Senado de Colombia, el Ministro del deporte Ernesto Lucena, fue indagado acerca de la situación actual de la Dimayor y de la reanudación del fútbol profesional colombiano, previsto tentativamente para el próximo 30 de agosto, pero aún con muchas incógnitas por resolver.

"Nosotros somos la autoridad para conversar con la Federación Colombiana de Fútbol. La Dimayor depende única y exclusivamente de la Federación, razón por la cual nosotros no tenemos competencia sobre Dimayor. Sí tenemos competencia sobre los clubes. Eso es un híbrido legal ahí en el que hay que empezar a trabajar muchísimo porque a veces cuando el Ministerio quiere ayudar a la Dimayor, no puede hacerlo porque no es un ente adscrito al sistema nacional del deporte", indicó Lucena inicialmente, en la reunión virtual.

Sobre la certeza de cómo serán las condiciones en las que se va a jugar la Liga, Lucena contó que aún hay incertidumbre al respecto

"Sabemos que han hecho varias asambleas. Lo primero que han dicho es que se reactivará el torneo a partir del 30 de agosto. ¿Pero qué tienen que saber el Gobierno y las comisiones? Cuál es el modelo del torneo y dónde lo van a hacer, dependiendo de la curva epidemiológica en cada uno de esos municipios", dijo el funcionario gubernamental.

De hecho, sobre ese tema de dónde se jugará la competición, que es lo que más preocupa a día de hoy, el Ministro respondió sobre las alternativas que se manejan.

"Me llegaban noticias ayer de que querían hacerlo en todo el país, y yo veo eso difícil. Veo complicado que de aquí a un mes, tengamos aprobación no solo del Gobierno Nacional, sino de los alcaldes municipales, diciendo que se puedan tener esos vuelos entre un lado y otro, y que cada equipo pueda tener su sede. Lo que les hemos dicho, y que el senador (Álvaro) Uribe comparte la filosofía en eso, es cómo podemos nosotros encapsularlos a todos en una misma región muy cercana, donde la curva epidemiológica no esté muy alta, y sobre esa base, podamos desarrollar un torneo con muchísima calma, con todos los protocolos y sin tener a los jugadores viajando por todo el país", puntualizó Ernesto Lucena.

Por último, Lucena finalizó su intervención asegurando que lo anterior es lo único que sabe al respecto hasta el momento, y que está pendiente a lo que se decida en la próxima asamblea de Dimayor, a celebrarse el 7 de agosto "les hemos pedido que nos mantengan informados de cada uno de los detalles de esas reuniones, sobre todo para el reinicio del fútbol, que lo necesitamos cuanto antes en los hogares colombianos".