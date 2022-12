Ernesto Valverde: “Jeison Murillo cumplía los requisitos y creemos que es un gran jugador”

El técnico del Barcelona habló en rueda de prensa, este viernes, sobre la contratación del defensor colombiano, procedente del Valencia.

Para muchos, el fichaje de Jeison Murillo al Barcelona fue sorpresivo, sin embargo, Ernesto Valverde, entrenador del conjunto catalán, explicó este viernes las razones por las que elegieron al defensor colombiano.

"Teniendo en cuenta que el club nos pedía que viniera un defensor cedido y pudiera jugar estos meses, la idea es que conociera la Liga o al menos el fútbol europeo, y Murillo cumple esta idea. Hay pocos que cumplan estos requisitos y creemos que nos ha salido bien porque es un gran jugador", mencionó el timonel del club catalán.

Al ser consultado sobre lo que puede aportar el defensor colombiano, el DT señaló que "¿qué quiero que aporte Murillo? Pues no sé, además de jugar bien y ayudar a que no nos metan goles... Yo solo le pido que juegue bien, que se integre cuanto antes en el grupo”.

"Sabemos que no estaba jugando en el Valencia, sino no hubiera podido venir. Hay que tener en cuenta todos los condicionantes. Si tuviéramos 100 millones de euros para poner encima de la mesa y que está jugando de titular y pudiéramos traerlo... pero eso no quitó que confiamos en Murillo y en que podrá ayudarnos", concluyó el técnico del Barcelona en rueda de prensa.

