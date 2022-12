Es ahora o nunca: las cuentas de los ocho equipos que pelean por cinco cupos en los cuadrangulares

Con excepción de Huila vs. Jaguares que va el sábado, todos los partidos de la última fecha de la Liga Águila I-2019 se jugarán el próximo domingo. Acá, todos los detalles de una jornada vibrante.

Millonarios, con 38 puntos; Tolima, con 32, y América, con 31, en ese orden, son los únicos tres equipos que llegan a esta última fecha con su clasificación asegurada a los cuadrangulares.

Mientras que a Junior (30), Pasto (30) y Cali (30) les basta una victoria o un empate para estar en las finales.

De ahí para abajo, Once Caldas (28), Nacional (28), Unión Magdalena (27), Patriotas (27) y Medellín (25) necesitan algo más que ganar.

Estas son las cuentas que deben hacer los ocho equipos que pelean por cinco cupos en los cuadrangulares finales.

Junior (30 puntos): visita al Cúcuta Deportivo, sin chances de clasificar, pero con la obligación de ganar para huirle al descenso.

Si gana: clasifica

Si empata: clasifica

Si pierde: debe esperar que una de estas no suceda. Que Pasto no sume. Que Cali no sume. Que Once Caldas, Nacional o Patriotas no ganen.

Deportivo Pasto (30 puntos): recibe al América, que venció 2-0 al Cúcuta la fecha pasada y se clasificó.

Si gana: clasifica

Si empata: clasifica

Si pierde: debe esperar que una de estas no suceda. Que Cali no sume y que Nacional, Once Caldas o Patriotas no ganen.

Deportivo Cali (30 puntos): recibe a un Envigado, que no será un rival fácil y ya lo demostró con la goleada 4-0 sobre Nacional, la fecha anterior.

Si gana: clasifica

Si empata: clasifica

Si pierde: debe esperar que una de estas no suceda. Que Once Caldas, Nacional o Patriotas no ganen.

Once Caldas (28 puntos): se jugará una final como visitante frente al Unión Magdalena, que también pelea por entrar a los ocho.

Si gana: clasifica

Si empata: debe esperar que Patriotas no gane.

Si pierde: debe esperar que Nacional pierda por igual o mayor diferencia de goles y que Patriotas y Medellín no ganen.

Nacional (28 puntos): recibe a Independiente Santa Fe, último de la tabla de posiciones.

Si gana: clasifica

Si empata: debe esperar que Patriotas y Unión Magdalena no ganen.

Si pierde: Caso 1: si gana Once Caldas, debe esperar que Patriotas y Medellín no ganen. Caso 2: si empatan Unión Magdalena y Once Caldas, debe esperar que Patriotas y Medellín no ganen y no perder por 5 goles. Caso 3: si gana Unión Magdalena, perder por un gol de diferencia menos que Once Caldas y que Patriotas y Medellín no ganen.

Unión Magdalena (27 puntos): tiene la gran posibilidad de clasificar venciendo en casa a Once Caldas, rival directo.

Si gana: y Patriotas no gana por 7 goles, clasifica.

Si empata: debe esperar que Nacional pierda por 5 goles de diferencia y que Patriotas y Medellín no ganen.

Si pierde: eliminado

Patriotas (27 puntos): visita a Alianza Petrolera, eliminado pero con la necesidad de sumar. Por lo que en principio no suena tan fácil.

Si gana: y Nacional u Once Caldas no lo hacen, clasifica.

Si empata: debe esperar que Once Caldas y Nacional pierdan por 13 y 12 goles, respectivamente.

Si pierde: eliminado

Medellín (25 puntos): visita a un duro rival como el Deportes Tolima que, sin embargo, ya se clasificó a las finales.

Si gana: debe esperar que Nacional pierda y Patriotas no gane.

Si empata: eliminado

Si pierde: eliminado

*Con datos estadísticos del periodista Esteban Lancheros. En Twitter: @lancherospardo.