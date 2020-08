"Es difícil competir con técnicos extranjeros porque son baratos y están llegando muy regalados"

Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, habló el pasado jueves con ‘Espn’ y entre las cosas que dijo se refirió a lo poco valorados que son los entrenadores colombianos en el balompié de nuestro país.

"Acá llega gente de otro lado y hay que aplaudirlo. Vienen se consolidan y se van. Yo estoy en un grupo, en un chat en el que hay 40 entrenadores preparados para trabajar acá, pero no me paran bolas, yo recomiendo y me ignoran, soy un santarrosano más”, dijo con vehemencia el DT de los verdes.

La decidida defensa de Juan Carlos Osorio para los técnicos colombianos y el talento nacional

Entre ese grupo de entrenadores colombianos que mencionó Osorio se encuentra el exfutbolista Gabriel ‘Barrabás’ Gómez, hermano de 'El Bolillo' Gómez y quien no dirige en el país desde hace seis años, cuando se sentó en el banquillo de Jaguares de Córdoba.

Precisamente “Barrabás” atendió este viernes a GolCaracol.com y se mostró de acuerdo con todo lo dicho por su colega de Nacional. Además, invitó a los clubes a que le apuesten más al talento local, que se sigue capacitando.

"En Colombia hay demasiados técnicos importantes, buenos y estudiosos, hay gente muy preparada que en realidad merece cosas mejores… Cuando estuvimos sacando la licencia FIFA, un compañero les preguntó a dos presidentes de clubes por qué ya no dirigían técnicos colombianos y uno de ellos respondió que, desafortunadamente, ya no quieren colombianos, que buscan extranjeros”, le dijo Gómez a este portal.

"Estoy de acuerdo con que vengan extranjeros, pero que vengan mucho mejores que nosotros, que sean de categoría, pero vienen a hacer nombre aquí, a hacerse importantes acá y no han dirigido, ni tienen la experiencia. Si viene gente de mucha categoría, que nos venga a enseñar, que nos preparen, bienvenidos. Pero los que vienen, no nos están dejando nada”, agregó.

Sobre las razones por las que no son tenidos en cuenta, Gómez Jaramillo aseguró que se debe a un tema económico, pues los foráneos "son más baratos” y eso hace difícil que puedan competir con ellos en el mercado.

"Están viniendo técnicos muy baratos y eso no es bueno, no nos conviene a nosotros. No nos vamos a regalar, uno ha estudiado, se ha preparado y merece algo bueno. Es difícil competir con precios, porque ellos están llegando muy regalados”, expresó.

Por último, el recordado mediocampista antioqueño, de paso por Millonarios, Nacional e Independiente Medellín, valoró que los técnicos colombianos han dejado atrás los egos y se han unido para fortalecer sus conocimientos y crecer como gremio.

"Tenemos un grupo grande, nos reunimos, hablamos, opinamos sobre conceptos de fútbol y eso ha sido un factor muy importante. Estamos unidos, sin egos; si necesitamos saber algo, nos preguntamos. La unión que se ha formado ha sido buena, antes ni nos hablábamos”, concluyó.

Equipos dirigidos por Gabriel Jaime Gómez

Envigado

Nacional

Unión Magdalena

Deportivo Quito (Ecuador)

Atlético Bucaramanga

Caracas

Nacional

Jaguares de Córdoba

Como asistente técnico