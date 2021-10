"Es falso que se haya vendido al Medellín": la voz oficial aclara rumores de las últimas horas

En las últimas horas, surgió una información que afirmaba que, supuestamente, el Independiente Medellín ya había sido vendido. Sin embargo, esto no es verdad y así se lo confirmó Daniel Ossa Giraldo, presidente del club, a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este lunes.

"Hay un interés del máximo accionista por hacer acercamientos, los cuales se han hecho. Eso sí, no se ha llegado a nada. En este momento, no hay una propuesta en firme y solo hay acercamientos. Para dar claridad, tenemos que diligenciar un documento de confidencialidad, pero eso no quiere decir nada", afirmó.

De otra parte, el dirigente explicó que "de esos documentos se han firmado cuatro o cinco, pero no hay nada. Hemos explorado, pero no algo firme. Seguimos en la búsqueda porque es un tema dinámico, buscando un mejor inversionista. Daremos pasos despacio y bien dados. Quienes dicen que ya se firmó, es falso", sentenció.

Por último, fue contundente al decir que quiere dejarle lo mejor a la institución, ya que "lleva ocho años, pulcra. Con virtudes y errores, claro; pero de una manera limpia. Estamos tomándonos el tiempo de analizar bien para que cuando nos vayamos, se haga por la puerta grande y con una buena noticia."