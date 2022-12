Es hora de vivir lo nuestro: regresa el fútbol colombiano, se juega la Liga Águila

Este viernes 20 de julio se inicia el torneo del fútbol colombiano, que tiene como vigente y sorpresivo campeón al Deportes Tolima.

Terminada la euforia por el Mundial de Rusia 2018, regresa la Liga Águila, el torneo de la primera división del fútbol colombiano, que tiene como vigente campeón al Deportes Tolima.

La Liga se iniciará este viernes 20 de julio con el partido La Equidad vs. Alianza Petrolera y continuará con Bucaramanga vs. Junior, el sábado; y Nacional vs. Tolima, el miércoles de la semana entrante; como algunos de los más atractivos que tendrá la jornada.

Cristian Marrugo, en Millonarios; Andrés ‘Manga’ Escobar, en el Tolima; el venezolano Juan Manuel Seijas, en Santa Fe; Deiver Machado, en Nacional y Miguel Ángel Murillo, en el Deportivo Cali retornan al país con la esperanza de volver a brillar en sus carreras.

Y así como los jugadores, también algunos técnicos vuelven al ruedo en Colombia.

Son los casos de Guillermo Sanguinetti, a Santa Fe, antes en el Cúcuta Deportivo; Jorge Luis Bernal, al Rionegro Águilas, antes en Alianza Petrolera; y Carlos Mario Hoyos, en Bucaramanga, antes asistente en Alianza.

Vea acá: Vuelve a rodar la pelota en el fútbol colombiano: todo lo que debe saber de la Liga Águila-II 2018

En esta Liga, además, estará en juego la permanencia para equipos como Leones y Chicó, últimos y los dos más comprometidos con el descenso, pero también los cupos para las copas internacionales del próximo año.

Este torneo tendrá el mismo sistema para definir al nuevo campeón. Los 20 equipos pelearán por entrar entre los ochos mejores y luego disputarán los cuartos de final.

Como siempre, los principales favoritos a quedarse con el título, por nómina e historia, son los equipos grandes: Nacional, Millonarios, Santa Fe, Junior, Medellín y Deportivo Cali, pero pueden haber otros equipos que den sorpresa como ya se ha visto antes.

La mesa está servida. Qué ruede el balón y empiecen las emociones de nuestro fútbol, de la Liga Águila II-2018.

