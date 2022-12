“Es muy difícil que yo siga tapando cosas que no se pueden”: Francisco Maturana

Después de la derrota 1-0 del Once Caldas contra Tigres, en el estadio de Techo, el técnico del ‘blanco blanco’ mencionó que aún falta mucho camino para alcanzar las expectativas que tiene para este semestre.

Para eso, expresó que “hay una expectativa grande con la llegada de Johan Arango, también vienen dos delanteros, uno de Venezuela y otro de Paraguay”, refiriéndose a los jugadores que llegaron al equipo caldense y que podrán aportarle más a lo que quieren lograr.

Además, mencionó que sigue emocionado con el proyecto que lidera en Once Caldas y dijo que seguía “esperando refuerzos en defensa porque tienen dificultades, es muy difícil que yo siga tapando cosas que no se pueden”, debido a que la nómina no está completa y aún existen falencias por el poco tiempo de trabajo que lleva en el onceno caldense.

Es la segunda derrota de Maturana desde que volvió a dirigir, después de perder contra Junior por Copa Águila. En la segunda fecha recibirá a Patriotas, el sábado 15 de julio a las 5:30 p.m.