"Es preocupante lo que vive el arbitraje colombiano, con malos arbitrajes, con errores de los VAR"

En la última fecha de la Liga II del fútbol colombiano 2022 no faltaron las polémicas arbitrales, relacionadas con las consultas al VAR. Esto sucedió en el partido en el que Junior venció 2-1 a Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Todo porque se decretó un penalti, con la ayuda del VAR, tras una salida a puñetear de William Cuesta, arquero de los tolimenses, quien en su intención de rechazar el balón, terminó chocando a Dany Rosero, defensa de los 'tiburones'.

Al final, tras la decisión del árbitro Carlos Ortega, Luis 'Cariaco' González falló la ejecución y al final del compromiso dominical, el técnico Hernán Torres tuvo duras declaraciones.

Y ante tal polémica, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron este los conceptos de analistas arbitrales. Uno de ellos del otrora juez Wilmer Barahona.

"Lo que pudimos observar en el video es que el arquero del Tolima sale a puñetear el balón, que pega primero en la cabeza de Rosero, delantero del Junior, y después toca el puño del portero. Luego de tocar el puño del portero, al caer con el brazo alcanza a pegarle a Rosero. Pero ya es una situación que viene desde un rechazo. Sigo pensando que a los del VAR les sigue faltando haber jugado fútbol, porque esa es una jugada normal. No hubo falta y ahí para mí se equivoca el árbitro Ortega. Un error del VAR al llamar, un error del árbitro al sancionar el penalti después de ver el video", explicó de manera detallada Barahona.

Además el exárbitro agregó que "es preocupante lo que está viviendo el arbitraje colombiano, con malos arbitrajes, con errores de los VAR y con una Comisión Técnica encabezada por el señor (Imer) Machado y el señor Fernando Avendaño, quienes deberían renunciar para que tengamos un mejor arbitraje".

¿Qué dijo Hernán Torres tras Junior 2- Tolima 1?

“El partido lo planificamos como lo vieron en el primer tiempo. En el segundo ustedes vieron todo lo que pasó en la cancha, y así es muy difícil, en nueve juegos nos han cobrado ocho penaltis, es muy difícil, complejo. No soy de los que me quejo del árbitro, pero así es difícil, fue un arbitraje perverso, no voy a excusarme, no voy a opacar el triunfo del Junior, pero eso desmotiva y le quitan el ritmo de juego al visitante que fuimos nosotros”, dijo tras el partido en Barranquilla el profesor Hernán Torres, DT del Tolima.