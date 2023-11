¿Es real el interés de River Plate por Kevin Mier? El arquero respondió contundentemente

Kevin Mier es una de las figuras actuales del fútbol colombiano, destacándose bajo los tres palos con Atlético Nacional , siendo convocado a selección y de paso ahora sonando para ir al exterior a jugar en un grande de Sudamérica como River Plate.

Aunque muchos lo ven lejano, al parecer no es tanto un rumor y en las filas del equipo argentino lo tiene en ‘carpeta’ al arquero de nuestro país.

Por eso, en una entrevista con ‘ESPN Colombia’ el propio Kevin Mier le respondió a Faustino Asprilla, quien le preguntó sobre si era cierto que River Plate lo pretendía.

“Hay un interés de ellos de lo que quieren hacer, entonces ya es decisión de ellos lo que quieran tomar. No es fácil, un equipo como River Plate, uff, es algo único y grande”, fueron las contundentes palabras del joven guardameta, quien se mostró emocionado con esa posibilidad.

🧤 Kevin Mier es arquero de Atlético Nacional y al ser consultado por el interés de River fue contundente.



Eso sí, Kevin Mier se mostró tranquilo y sabe que su actualidad es Atlético Nacional, donde es el arquero titular y hasta viene de ser la figura en la tanda de penaltis contra Millonarios, atajándole un remate a Edgar Guerra, para el título de Copa Colombia 2023, el pasado jueves, en el estadio Atanasio Girardot.

Desde Argentina también se ha venido hablando de lo que sería la salida del experimentado golero Franco Armani, quien terminaría contrato y podría volver al balompié ‘cafetero’, para cumplir con la promesa que hizo de retirarse en el cuadro ‘verdolaga’.

Por su parte, hace algunas horas Kevin Mier también estuvo en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y confesó que en sus inicios en el fútbol no quería estar bajo los tres palos, sino ser un jugador de campo. De hecho, por eso mismo se tiene confianza al cobrar penaltis de buena manera.

“Empecé como jugador, ¿quién al comienzo va querer ser arquero? Yo he tenido esa técnica, esa capacidad desde los 14 o 15 años que llegué a Atlético Nacional, hoy en día es importante porque te puede dar una posibilidad más, te hace ver más diferente, entonces creo que ha sido bueno todo lo que he venido aprendiendo y la jerarquía que he ido adquiriendo”, explicó de forma jocosa el joven arquero de Atlético Nacional.