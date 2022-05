"Es triste que América esté eliminado, fue un semestre muy malo; siempre debe estar en las finales"

El semestre de América de Cali en la Liga del fútbol colombiano 2022-I no fue el mejor. En estos momentos, a falta de una jornada, el equipo se encuentra en la decimosexta casilla de la tabla de posiciones, con 20 unidades y sin ninguna opción de clasificar a los cuadrangulares finales.

El equipo empezó el campeonato bajo la batuta de Juan Carlos Osorio, pero los resultados negativos en la Liga y en la Copa Sudamericana, hicieron que no siguiera al mando de la institución vallecaucana.

Para reemplazarlo, regresó Alexandre Guimaraes, pero la situación no mejoró y, ahora, se piensa más en lo que puedan hacer en el otro semestre que en otra cosa. Julián Vásquez, exjugador de la 'mecha' y quien ganó la Liga de nuestro país en dos ocasiones con dicho club, atendió a Gol Caracol para hablar sobre el presente y el futuro cercano del equipo 'rojo' caleño.

¿Qué opinión le merece el hecho de que América ya esté eliminado en la Liga?

"Es triste que América esté eliminado. Es un equipo histórico, grande, que siempre tiene que estar en finales. Si vemos las nóminas de los equipos clasificados, son inferiores; es lamentable que no esté en las finales".

¿Cómo puede calificar usted el semestre de América de Cali?

"El semestre fue muy malo, no deleitó al hincha con el juego que estamos acostumbrados, con buen trato de la pelota, de ir a proponer igual de local que de visitante".

¿Cree que debió irse Juan Carlos Osorio o que el proceso con el entrenador debió continuar?

"Lo de Juan Carlos Osorio pasó más por un tema de egos, quién daba primero el brazo a torcer. El dueño del equipo no quería pagar, el entrenador no quería renunciar y el perjudicado fue el equipo".

Ahora llega Alexandre Guimaraes, pero América no puede fichar, ¿Cree que el nuevo estratega podrá mejorar la situación con ese atenuante?

"La llegada de Guimaraes me sorprendió por la manera en que salió de América fue lamentable y que haya aceptado volver, me toma por sorpresa. Es claro que, con los jugadores que hay, hay un 11 básico, no hay para dar inyección anímica, la plantilla es muy limitada. No creo que vaya a tener un buen semestre el otro torneo"