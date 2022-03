Escándalo: a última hora se cambió el árbitro para el clásico entre Cali y América

Este viernes, en horas de la tarde, en la página oficial de la Dimayor se cambió la designación del árbitro para el partido entre Cali y América, uno de los clásicos de la fecha 10 de la Liga.

Ahora, Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en dicho compromiso, que se llevará a cabo en el estadio Palmaseca, a las 6:10 de la tarde, de este sábado.

Dicha decisión se presentó luego de que el presidente Marco Caicedo y el técnico Rafael Dudamel, dos representantes del vigente campeón de Colombia, mostraran su inconformismo por el nombramiento inicial para dicho compromiso de Carlos Betancourt.

Esa reversa de la decisión denota una vez más la forma en que la Comisión Arbitral se encuentra manejando el tema en nuestro país. Hay que recordar que, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra los 'escarlatas', el profesor Dudamel aseguró que en una anterior oportunidad el referido Betancourt tomó decisiones que perjudicaron a los verdes del Valle del Cauca.

Una fuente directiva, consultada por Gol Caracol, indicó hace pocos minutos que "esto es increíble. Primero toman una decisión y hacen un nombramiento, y luego ante las presiones y equivocaciones, tienen que cambiar. Esto es una atenuante más que confirma que el aspecto arbitral en nuestro fútbol no anda bien, no hay coherencia, no se miran antecedentes. Esto es grave".

¿Cómo llegan Cali y América a la fecha de los clásicos?

De cara al clásico de este sábado, los 'azucareros' marchan en la casilla 18 de la tabla de posiciones, con siete unidades; mientras que los 'rojos' son décimos con 12 puntos. A ambos equipos les urge una victoria para mejorar su ubicación en la tabla.