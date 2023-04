"Esos no son hinchas de Once Caldas, son unos bandidos, que no tuvieron límite, todo muy triste"

Este martes, se vivió un nuevo hecho de violencia en la liga del fútbol colombiano luego de que hinchas del Once Caldas invadieron la cancha del estadio Palogrande y agredieron a algunos futbolistas del equipo en medio del partido frente a Alianza Petrolera. Por ende, el juego fue culminado a los 88 minutos, y por eso, este miércoles la secretaria de gobierno de Manizales, Diana Mejía, se refirió al tema en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.

Los primero que informó la funcionaria fue sobre el balance que dejaron los lamentables hechos. "Es un balance que nos deja muy tristes como autoridades a sabiendas que tenemos una barra organizada, la barra 'Holocausto'. La verdad pensamos que el comportamiento de ellos iba a ser impecable y precisamente cuando faltaban 3 minutos para finalizar el encuentro de fútbol, algunos hinchas de la barra norte 'Holocausto' y también el sector de la tribuna oriental se lanzaron a la cancha a querer agredir a algunos jugadores", expresó Mejía.

Luego vinieron las consecuencias en materia de números, pues "tenemos 20 lesionados, 20 de ellos de logística, cinco de estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales, ninguno de ellos reviste gravedad y ya les dieron de alta a todos. Además de la logística, tuvimos cuatro uniformados que intentaron desarticular a aquellas personas que estaban en la cancha y también en las afueras del estadio Palogrande, pues resultaron lesionadas".

Además de las personas afectadas y que estuvieron inmiscuidas en el suceso, la Secretaria de Gobierno de la capital de Caldas también se refirió a los daños en materia de infraestructura. "También vandalizaron una patrulla de la Policía e incineraron una moto de esta misma institución. Dentro del estadio dañaron algunas vallas publicitarias, unas sillas y trasladamos al centro de traslado de protección como lo establece nuestro Código Nacional de Seguridad y Confianza Ciudadana a 13 personas, quienes se encontraban en alto grado de exaltación y los llevamos junto con la personería municipal como garante de sus derechos. Lastimosamente también trasladamos a 23 menores al Centro de Reclusión y que están dispuestos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", reveló.

Publicidad

Otras declaraciones de Diana Mejía:

¿Cuáles son las medidas a tomar tras lo acontecido?

"Nosotros a través del circuito cerrado de televisión que tiene la administración municipal y que es operada por la Policía Metropolitana; estamos haciendo un balance y un análisis de estas personas que cometieron estos hechos vandálicos y por supuesto tendrán las sanciones correspondientes. Es un hecho muy bochornoso para nosotros como Manizales, una de las ciudades más seguras y tranquilas del país, en un evento que supuestamente es de paz y de convivencia y que vayan a salir con estos disturbios y no respetar. Lo más triste es que no respetaron que había menores de edad, en las otras tribunas teníamos menores de edad de 5 años, en adelante, y a ellos no les importó que los menores pudieran presenciar estos actos vandálicos. Y en especial, por el ejemplo que debe dar una barra organizada y que nosotros le hemos dado toda la confianza desde la comisión local para la comunidad y convivencia en el fútbol".

¿Cómo es el trabajo con las barras?

"Siempre que uno está en un partido es tensionante antes, durante y después. Y por eso nosotros nos reunimos previamente con la comisión donde participan las barras organizadas, ellos hacen una solicitudes de ingresar algunos elementos, se les están permitiendo según el comportamiento. No podemos decir que son todos los miembros de la barra 'Holocausto', pero sí muchos de ellos fueron los que ingresaron ayer a la cancha. Se hubiese podido tener un muerto en la ciudad de Manizales no solo dentro y fuera del estadio, porque los hechos vandálicos que ellos cometieron en las afueras del estadio es reprochable desde todo punto de vista cuando hasta los animalitos, los caballos de los carabineros resultaron lesionados. Ellos no tienen un límite y se le agradece a la Policía porque ponen su integridad y eso también es de resaltar, de cómo ellos afrontan a estos bandidos que podríamos llamarlos así porque sin ningún límite dañan elementos, que no solamente son de la Policía, sino de todo el pueblo manizaleño".