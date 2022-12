“Estábamos preparados para entrenar el 8 de junio, ahora quedamos ‘aburridos’”

Esto dijo el delantero de Atlético Nacional, Jefferson Duque, en medio de una atención a medios que se realizó este martes. El paisa habló sobre la cuarentena, el entrenamiento, entre otras cosas.

Este martes, el delantero Jefferson Duque atendió en una rueda de prensa virtual, en la que se refirió al tiempo de la cuarentena, cómo la ha sobrellevado y la vuelta a los entrenamientos.

"La verdad ha sido un tema muy complejo para nosotros. Teníamos la esperanza de que al menos nos veíamos el 8 de junio entrenando individualmente y haciendo trabajos diferentes a los que estamos haciendo en casa, ahora que nos dicen que se extiende, eso nos deja, por decirlo así, 'aburridos' porque estábamos preparándonos mentalmente para volver", empezó diciendo el atacante antioqueño.

En cuanto a la vuelta de los entrenamientos en la sede deportiva, Duque dijo que: “Para nosotros es muy tenaz la situación, fue una ilusión de salir de nuestras casas. Llevamos mucho tiempo encerrados, haciendo nuestro trabajo. Teníamos esa ilusión. No sé qué habrá pasado para que movieran la fecha. Eso nos deja tristes”.

Por su parte, en cuanto a la manera en la que ha sobrellevado la cuarentena, el delantero de Nacional afirmó que: “Esta situación me ha dejado muchos aprendizajes, a compartir momentos con mi hija ya que por nuestros viajes a veces se nos hace difícil compartir con ella. Pero he estado haciendo tareas con ella, compartiendo, revisando lo que le envían”.

En cuanto a la preparación para estar a punto en el momento de volver a las canchas, Jefferson Duque dijo que: “Nosotros hemos sido demasiado estrictos en la alimentación, la preparación física y la parte médica, para no bajarle y evitar situaciones de lesiones. A mí el regreso no me va a afectar, trabajo muy bien y estoy muy bien”.

“La preparación física se enfocó en que volviéramos bien, como si esto no hubiera pasado para así no tener lesiones. Yo creo que nos va a costar es volver a encontrarnos con 'la pecosa'", finalizó.