“Estamos en ventaja, pero la serie no está sentenciada”: Macnelly Torres

El mediocampista barranquillero, quien anotó un gol, se mostró muy satisfecho por la victoria 1-3 de Nacional sobre Jaguares, por la ida de los cuartos de final de la Liga Águila.

“Es importante comenzar con una victoria, nos vamos contentos. Sabíamos que no era una plaza fácil, pero supimos manejar el partido, el tema del clima”, afirmó Torres en entrevista con ‘Win Sports’, al terminar el partido.

Torres, quien está en su tercera etapa con Nacional, tenía claro cuál era la clave para vencer a Jaguares: “siempre intentamos robarle la pelota rápido al rival y administrarla nosotros, si acá uno da espacios, se complica. Tuvimos la pelota, hicimos que ellos se desgastaran y nos salió bien”.

Pese a tener dos goles de ventaja, Macnelly no se quiere confiar: “Estamos en ventaja, pero la serie no está sentenciada. Esto es futbol, una mala tarde o una mala noche te puede arruinar todo, nos ha pasado. No hay tiempo para relajarnos, vamos a intentar ganar el partido de vuelta para pasar a la siguiente fase”.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo sábado 3 de junio en el Atanasio Girardot, a las 8:15 p.m. y se espera que Reinaldo Rueda vuelva a contar con Andrés Ibargüen y Alexis Henríquez, quienes no disputaron el juego de ida.