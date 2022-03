"Estamos indignados, la sanción a 'Teo' es injusta; hay persecución deliberada contra Cali"

"Era el vicepresidente en ese momento, pero recuerdo el partido. Johan Wallens sale y Duván Vergara manda un piscinazo y Carlos Betancur pita el penalti. Cometió un error grave en esta misma temporada, en la Copa, contra Nacional, ni siquiera consultó el VAR, era una mano clara a favor del Cali y penalti", expresó el presidente de Cali, Marco Caicedo, sobre lo que se viene hablando luego de que la Dimayor pusiera al árbitro Carlos Betancur como juez central del clásico contra América.

"Estamos indignados por lo que está pasando. La sanción a 'Teo' fue injusta, no entendemos de dónde salió eso, que por incitar a la violencia, porque se toca el escudo, ya ni eso se puede hacer entonces. Son cosas que pasan y nos tienen muy molestos, hay una crisis ahí y los directivos no estamos actuando. Eso merma la credibilidad, sentimos que hay una persecución deliberada contra Cali", agregó el directivo en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Justamente, el delantero barranquillero tiene que cumplir dos fechas de sanción por unos gestos que hizo en la Superliga contra Deportes Tolima y que instó a esa suspensión.

"Ya está determinado todo, esperamos que imparta justicia, que no nos quiten y que no nos den. El tema de 'Teo' sí nos tiene indignados, en la Superliga el entrenador Hernán Torres sí se metió con nuestra hinchada", añadió.

Además, en las últimas horas el mismo Presidente nombró a Imer Machado como el gran culpable de la crisis que se está viviendo en ese sector del fútbol colombiano y en la charla con el programa radial lo confirmó.

"Sí, a mí no me da miedo ya, porque no le debo nada ni temo nada. Soy una persona demasiada imparcial en el fútbol y venimos con el tema arbitral desde hace rato, pero vemos que no pasa nada, siguen los errores y no hay acciones. Esta crisis que vive el fútbol colombiano, en gran medida tiene que ver con el tema arbitral", aseveró.

