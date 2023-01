Este es el calendario del 2023 del fútbol colombiano

La Dimayor dio a conocer este viernes 13 de diciembre el calendario completo del 2023 del fútbol profesional colombiano. A continuación le presentamos cómo quedaron determinadas las fechas de los compromisos.

Fecha 1: enero 25

Tolima vs. América

La Equidad vs. Medellín

Cali vs. Pereira

Nacional vs. Once Caldas

Millonarios vs. Pasto

Jaguares vs. Santa Fe

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Unión Magdalena vs. Huila

Águilas Doradas vs. Junior

Bucaramanga vs. Envigado

Fecha 2: enero 29

Huila vs. Bucaramanga

Boyacá Chicó vs. Jaguares

Junior vs. Medellín

Pereira vs. Millonarios

Once Caldas vs. Tolima

Nacional vs. Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs. Pasto

América vs. Unión Magdalena

Santa Fe vs. Cali

Envigado vs. La Equidad

Fecha 3: febrero 5

Medellín vs. Santa Fe

Jaguares vs. Nacional

La Equidad vs. Boyacá Chicó

Unión Magdalena vs. Envigado

Pereira vs. Huila

Bucaramanga vs. Junior

Cali vs. Once Caldas

Millonarios vs. Alianza Petrolera

Águilas Doradas vs. Tolima

Pasto vs. América

Fecha 4: febrero 12

Jaguares vs. Bucaramanga

Tolima vs. Millonarios

Boyacá Chicó vs. Pereira

Junior vs. Unión Magdalena

Once Caldas vs. Águilas Doradas

Nacional vs. Cali

Alianza Petrolera vs. Huila

América vs. La Equidad

Santa Fe vs. Pasto

Envigado vs. Medellín

Fecha 5: febrero 19

Medellín vs. América

Huila vs. Tolima

La Equidad vs. Santa Fe

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Pereira vs. Once Caldas

Bucaramanga vs. Nacional

Cali vs. Águilas Doradas

Millonarios vs. Jaguares

Envigado vs. Alianza Petrolera

Pasto vs. Junior