Este es el 'combo' de Junior citado por Arturo Reyes para el debut en la Liga 2023-I

La liga de fútbol colombiana volvió a la acción y este miércoles continúa con el desarrollo de la jornada 1, con partidos destacados como el del Junior de Barranquilla contra Águilas Doradas. Los 'tiburones' tienen la mente puesta en hacer un buen torneo que les permita alzarse de nuevo en lo más alto del balompié de nuestro país. El equipo ya hizo oficial su convocatoria para este encuentro y en ella se destaca la ausencia de su fichaje estrella: Juan Fernando Quintero.

Los 'curramberos' quieren dejar en el pasado su irregular remate campeonato en el 2022-II y desean ser protagonistas con un plantel de jugadores que sin duda tiene todos los pergaminos para hacer una buena campaña. El primer reto no será fácil, Águilas Doradas se ha caracterizado por ser un duro rival en su 'nido' (localía) y además, con tantos refuerzos, los 'rojiblancos' tendrán que mostrar su nivel de entendimiento y acoplamiento.

Publicidad

A través de sus redes sociales, Junior dio a conocer el listado de 18 viajeros que emprendieron rumbo hacia suelo antioqueño para debutar en este campeonato con la camiseta del tiburón.

Cabe resaltar que Juan Fernando Quintero no fue llamado, puesto que tienen que cumplir dos fechas de suspensión por una sanción que no ha cumplido desde el fútbol argentino. En octubre del año pasado, en juego entre River Plate y Rosario Central, el '10' empujó al juez central y le fueron impuestas tres fechas por fuera de las canchas. Si bien cumplió una frente a Racing y la dos restantes las 'pagará' en la Liga 2023-I, por lo tanto, no solamente se perderá el juego contra los de Rionegro, pues en la segunda fecha contra Independiente Medellín también estará ausente.

A continuación, los convocados por el Junior para el juego contra Águilas Doradas:

Arqueros: Sebastián Viera y Jefferson Martínez.

Publicidad

Defensas: Walmer Pacheco, Iván Scarpeta, Edwin Herrera, Nilson Castrillón, Homer Martínez, José Ortíz y Howell Mena.

Volantes: Carlos Sierra, Didier Moreno, Léider Berrio, Vladimir Hernández, Omar Albornoz, Luis 'Cariaco' González.

Publicidad

Delanteros: Carlos Bacca, Luis Sandoval, Brayan León

📝¡Viajeros! Estos son nuestros 1️⃣8️⃣ jugadores que se desplazaron a territorio antioqueño para el primer partido de la Liga BetPlay Dimayor antes Águilas Doradas. ¡Vamos! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/O9UDyOHSwu — Junior FC (@JuniorClubSA) January 25, 2023

¿Cuando juega Junior de Barranquilla contra Águilas Doradas?

Este miércoles 25 de enero, los 'tiburones' visitarán el estadio Alberto Grisales de Rionegro para medirse contra los 'dorados' a partir de las 5:20 p.m. (hora Colombia).

¿Cuales son los refuerzos de Junior para el 2023?

Iván Scarpeta, Howell Mena, Amaury Torralvo, Edwin Herrera, Jhon Vélez, Léider Berrío, Carlos Sierra, Léider Berdugo, Juan Fernando Quintero, Vladimir Hernández, Brayan León y Luis ‘el Chino’ Sandoval.