Este es el XI Ideal de la Liga del fútbol colombiano del 2021, presentado por Acolfutpro

Acolfutpro reveló el 11 ideal de la Liga del fútbol colombiano del año 2021, donde los tres equipos que más jugadores aportaron fueron Deportes Tolima, campeón del primer semestre, Deportivo Cali, que alzó el título en el segundo semestre, y Millonarios, cada uno con 3 futbolistas incluidos en el equipo ideal.

En la portería, José Luis Chunga de Alianza Petrolera fue el más votado, mientras que en defensa aparecen Sergio Mosquera y Julián Quiñones, ambos de Deportes Tolima, como pareja de centrales.

Para el lateral izquierdo, el favorito fue Álvaro Angulo de Águilas Doradas y en el lateral derecho destaca Andrés Felipe Román, de Millonarios.

El mediocampo estuvo compuesto por Andrés Felipe Colorado de Deportivo Cali y por Juan David Ríos de Deportes Tolima, con David Macalister Silva, de Millonarios, como volante ofensivo.

Para el ataque, el Deportivo Cali aportó 2 delanteros: Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado, cuyo tridente ofensivo se completa con Fernando Uribe de Millonarios (ahora jugador de Junior), que con 23 goles, fue el máximo goleador del año en liga.

"Quiero dedicar este reconocimiento a mi madre que en el último año y medio no la ha pasado bien, espero que esta sea una alegría. Agradezco también a la asociación quienes nos hicieron estos reconocimientos y nos tuvieron en cuenta para las votaciones. Agradezco a mis compañeros que compartieron equipo conmigo el año pasado y me ayudaron a conseguir esto, sin ellos esto no hubiera sido posible", manifestó el exdelantero de Millonarios.

El director técnico elegido fue el venezolano Rafael Dudamel, después de consolidarse campeón con el Deportivo Cali tras asumir el puesto tres meses antes.

11 Ideal Liga BetPlay 2021

4-3-3: José Luis Chunga; Andrés Felipe Román, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Álvaro Angulo; Andrés Colorado, David Mackalister Silva, Juan David Ríos; Fernando Uribe, Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado.

Director Técnico: Rafael Dudamel.