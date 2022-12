“Este grupo necesita ser acompañado por muchísimos hinchas más”: Gregorio Pérez

El director técnico de Santa Fe compareció ante los medios de comunicación luego de derrotar 2-0 a Deportivo Cali en El Campín. El balance del partido para el entrenador uruguayo fue bueno.

‘Cardenales’ y ‘azucareros’ se vieron las caras en Bogotá en el marco de la novena jornada de la Liga Águila; el resultado fue positivo para los ´capitalinos’ que contaron con varios cambios en su nómina inicialista, por eso, Pérez afirmó sobre su equipo: “Todo el equipo rindió muy bien y es un gran resultado que nos sigue alimentado de optimismo para el futuro”.

Publicidad

Santa Fe, ahora mismo, es el líder del rentado nacional, y el resultado de esta fecha llenó de elogios las declaraciones del timonel ‘cardenal’ para con sus dirigidos, “El trámite del partido es una de las mejores demostraciones que hemos tenido a lo largo de los 14 partidos que hemos jugado hasta ahora”.

Lea aquí la crónica del partido

Uno de los hechos curiosos del partido pasó por la efusiva celebración del segundo gol de Anderson Plata: “Yo no soy de festejar los goles, porque pienso que cuando hacemos uno, debo tener la cabeza fría para lo que viene. Pero gritar, me salió, porque sé que no es solamente el gol de él sino una gran jugada, que nosotros entrenamos y salió perfecta”.

El lunar, para el técnico uruguayo pasó por la asistencia de aficionados a El Campín: “Este grupo necesita ser acompañado por muchísimos hinchas más. No sé los motivos, pero espero que en los próximos partidos podamos tener la cantidad de público que este equipo se merece.

Publicidad

Tambien: los colombianos de Boca juniors brillaron en amistoso

A lo largo de esta semana, en las ‘toldas cardenales’ se tiene el rumor del posible fichaje de un delantero centro; a lo que Gregorio Pérez respondió: “Todavía seguimos buscando un número ‘nueve’, pero nosotros no hemos tomado ninguna decisión; que no quiere decir que no venga ningún ‘9’. Él (Nicolás Fedor) habló para uno de los medios del país, pero aún no tenemos una opinión final. ‘Miku’, ese es el sobrenombre del delantero venezolano que se supone estaría dentro de los planes de Santa Fe; este jugador supo vestir en varias oportunidades la camiseta de su Selección.