Este jueves sigue la acción del fútbol colombiano: viene el debut de 'profe' Mayer Candelo con Cali

La liga del fútbol colombiano 2022-II nos trae cada fecha partidazos entre equipos grandes del rentado local y este jueves, en la continuidad de la segunda fecha no será la excepción, con el debut de Mayer Candelo como entrenador del Deportivo Cali, como gran atracción.

La jornada 2 del campeonato terminará con tres encuentros importantes, aunque las miradas las acapara el duelo entre el Tolima y el cuadro’ azucarero’.

En el Cali comienza un nuevo torneo, ahora con técnico entrante, tras la salida del venezolano Rafael Dudamel, quien en el primer semestre del 2022 no pudo darle nuevamente un buen nivel al elenco vallecaucano.

Ahora el que tomó las riendas fue el exjugador y ahora entrenador, Mayer Candelo, ídolo del equipo verdiblanco, quien como futbolista levantó dos títulos ligueros con la camiseta ‘azucarera’.

Pero eso es ‘borrón y cuenta nueva’ y este referente deberá escribir un nuevo capítulo, esta vez desde la línea y con la figura de timonel, y empezará ese camino este jueves, cuando visite al siempre complicado Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 8:10 p.m.

Sin embargo, no será el único partidazo del final de la fecha 2 de la liga del fútbol colombiano 2022-II, ya que también se disputarán Águilas Doradas vs. Santa Fe y Medellín vs Patriotas.

Los 'cardenales', desde las 4:00 p.m. visitarán el estadio Alberto Grisales, y buscarán su primer triunfo, ya que en la primera jornada empataron 2-2 contra La Equidad, en el Metropolitano de Techo.

Luego, a las 6:05 p.m., Medellín recibirá a Patriotas, también intentando sumar tres puntos, ya que en el anterior partido igualó 1-1 con el Tolima. Esta vez el 'poderoso' jugará ante su gente, en el Atanasio Girardot.

El único partido que no se ha disputado de esta segunda jornada del 'todos contra todos' y que aún no hay fecha para jugarse, es el América de Cali vs Pereira.