Este Nacional va ‘volando’ en la liga colombiana: 1-0 sobre Águilas Doradas y sigue invicto

Atlético Nacional sigue invicto, no suelta la punta de la tabla de posiciones de la Liga II del fútbol colombiano y sumó una victoria más, ahora 1-0 frente a las Águilas Doradas, este lunes en la cancha del Atanasio Girardot.

Las acciones más claras se hicieron esperar hasta el minuto 15, cuando Yeison Guzmán avisó, remató de larga distancia y el que tuvo que exigirse fue el arquero Juan Valencia, para evitar el gol.

Luego, todo fue de los ‘verdolagas’. Primero con Sebastián Gómez con un disparo desde fuera del área; después un insólito fallo de Jarlan Barrera de frente, y otras acciones importantes en las que el guardameta rival se lució.

Para el segundo tiempo los primeros minutos fueron parejos, con contragolpes peligrosos de los visitantes, pero desde el 60’ el dominio fue de Atlético Nacional.

Jefferson Duque la tuvo cerca al 67’ quien de cabeza le dio a la pelota y el palo le dijo que no, sin embargo, tres minutos después llegaría la apertura del marcador.

Alex Castro tuvo la pelota por la banda izquierda, vio entrando a Yeison Guzmán, le mando un centro preciso y el talentoso jugador le ganó a tres jugadores y de cabeza puso a ganar a Nacional.

Águilas Doradas no fue un rival fácil para los verdes. No solamente aguantaron con orden defensivo, sino que también generaron posibilidades de anotar, especialmente con Juan Camilo Salazar; pero no tuvieron la puntería afinada en el Atanasio.

Incluso, en los minutos finales, el guardameta Aldair Quintana tuvo que exigirse al máximo ante los ataques de los antiqueños.

Aunque la última clara fue de los 'verdolagas', con un contragolpe liderado por Jarlan Barrera, quien se la sirvió a Jonathan Alvez, quien vio como una tapada de Valencia impidió la segunda celebración de la noche.

Ahora, en la próxima fecha de la liga colombiana, Nacional visitará a Alianza Petrolera, mientras que Águilas se medirá a Pereira. Entre semana jugarán con Patriotas y Tolima, respectivamente, por Copa.