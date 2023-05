Este viernes comienza la fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2023-I: muchos, obligados a ganar

La liga del fútbol colombiano 2023-I está llegando a su final de la primera parte del campeonato, que es la fase del ‘todos contra todos’. De hecho, desde este viernes y hasta el domingo se jugará la fecha 19, la penúltima.

Y para esta jornada los equipos llegarán pensando en diferentes objetivos: algunos en intentar clasificar primeros o segundos, otros en asegurar la clasificación, unos en seguir con vida para estar en cuadrangulares y unos pocos pensando en sumar por el tema del descenso.

Por eso, desde este viernes se vendrán tres partidos. El duelo que abrirá la fecha será Envigado vs Águilas Doradas, con el equipo dirigido por Lucas González como uno de los protagonistas y ya con cupo asegurado a la siguiente ronda.

Pero en esta jornada 19 muchos estarán pendientes de equipos como Junior, Santa Fe y Medellín, elencos importantes del rentado local, que están ‘penando’ por clasificar entre los ocho mejores de la liga del fútbol colombiano 2023-I.

Publicidad

De hecho, hace algunas horas, los ‘cardenales’ perdieron 2-0 a manos de Atlético Nacional, en un duelo pendiente de la fecha 13 del campeonato, por lo que están obligados a ganar en los últimos dos compromisos. Esa caída de los 'leones' causó que el presidente del club, Eduardo Méndez, asistiera a la rueda de prensa e informara que Harold Rivera no estaría más como el director técnico.

Así las cosas, el viernes se disputarán tres partidos de la fecha 19, el sábado otros tres y en la jornada dominical se celebrarán cuatro encuentros, por lo que este fin de semana muchos definirán su futuro en el semestre.

Cabe recordar que solamente Millonarios, Águilas Doradas y Atlético Nacional están clasificados hasta el momento, ya que pasaron la barrera de los 31 puntos, por lo que encararán las últimas dos jornadas con más tranquilidad y se espera le sigan dando rodaje a otros jugadores y dándole descanso a sus habituales titulares.

Publicidad

Así se jugará la fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2023-I:

Viernes 12 de mayo

Envigado vs Águilas Doradas (4:00 p.m.)

Jaguares vs Deportivo Cali (6:05 p.m.)

La Equidad vs Bucaramanga (8:15 p.m.)

Sábado 13 de mayo

Unión Magdalena vs Tolima (4:10 p.m.)

Boyacá Chicó vs Millonarios (6:20 p.m.)

Junior vs Pereira (8.30 p.m.)

Domingo 14 de mayo

Medellín vs Pasto (2:00 p.m.)

América vs Once Caldas (4:10 p.m.)

Alianza Petrolera vs Nacional (6:20 p.m.)

Santa Fe vs Huila (8:30 p.m.)