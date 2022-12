Estéfano Arango, figura de Alianza Petrolera: “El gol fue dedicado a mi papá que es caleño a morir”

El futbolista, quien anotó el tanto con el que el cuadro de Barrancabermeja le ganó 0-1 a Deportivo Cali , este martes, habló de la situación que vive con su familia que en gran mayoría es hincha del verde vallecaucano.

Al paso de once fechas en la Liga Águila, Alianza Petrolera suma 24 puntos y lidera en solitario el rentado nacional . Estéfano Arango, es un jugador de 25 años, caleño y fue quien sepultó las ilusiones de triunfar para el equipo del que su familia es fanática, el Cali.

Luego del juego del martes, en el estadio de Palmaseca, el delantero habló de su devenir en el fútbol: “para mí es muy especial venir aquí a Cali, porque tuve muchos años en esta institución, mi familia es hincha del Deportivo Cali. Duré muchos años en el proceso de formación, hasta el 2015, con el profe ‘Pecoso’ Castro; por eso venir y marcarle un gol me llena de mucha emoción y más por lo que estamos haciendo, por ese buen momento que tenemos”.

“Yo le digo a mi papá que cuando le marco a Cali que no lo coja personal. Más bien él lo celebra, me felicita y el gol fue dedicado para él que es caleño a morir”, fueron las palabras de Arango sobre la curiosa situación en su hogar.

Pero no todo es color do rosa en las toldas de Alianza Petrolera, sin embargo, el jugador le quitó peso a la actualidad, “son 24 puntos que nos hacen más que líderes y sin duda nos alejamos mucho más del descenso. Yo creo que el tema del descenso ya no es presión para nosotros, queremos seguir sumando y clasificar dentro de los ocho”.

La fecha 12 de la Liga será contra Unión Magdalena, sobre el juego señaló: “para nosotros va a ser una final, es un rival directo en el descenso, tenemos la ventaja que somos locales. No están pasando por un buen momento, pero no debemos confiarnos, vamos a buscar los tres puntos en casa”.

“El trabajo que el profe nos pide, él nos inculca el trabajo día a día y ahora se ven los resultados, estamos líderes y muy contentos”, son las claves del buen nivel por el que pasa el equipo santandereano.

