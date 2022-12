Estos serán los juegos de preparación de clubes colombianos durante el fin de semana

Con cuadrangulares amistosos en Bogotá y el departamento de Bolívar, los principales equipos del país, se alistan para el inicio de la Liga Águila-I.

Los clubes colombianos apuntan a estar en las mejores condiciones antes de jugar por los puntos. Por eso, en el país adelantarán juegos de preparación. Mientras que otros, como es el caso de Nacional y La Equidad, tendrán sus duelos amistosos en territorio extranjero. Todos los encuentros se disputarán el sábado.

Santa Fe vs. Deportivo Cali: estadio El Campín, 5:00 p.m. (Fox Sports).

Jaguares vs. Independiente Medellín: Magangué, 5:00 p.m. (TV Cerrada).

Atlético Nacional vs. Legia de Varsovia: Al Lang Stadium, Florida, 6:00 p.m. (ESPN).

Once Caldas vs. Cortuluá: estadio Palogrande, hora por confirmar.

Junior vs. Real Cartagena: Magangué, 7:00 p.m. (TV Cerrada).

El Nacional vs. La Equidad: estadio Atahualpa, Quito, 6:00 p.m.

Patriotas vs. Bucaramanga: estadio Primero de Septiembre, Chiquinquirá, 10:00 a.m.

Boyacá Chicó vs. Pasto: Bogotá, 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

