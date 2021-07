Estos son los 20 técnicos que estarán en la liga colombiana 2021-II

La liga colombiana 2021-II está a punto de comenzar y los técnicos de los 20 equipos están listos para competir y comandar a sus equipos en cada una de las fechas. Cada uno de los entrenadores tiene sus herramientas y también objetivos por cumplir. El sueño es el de pelear el título, que en el semestre pasado ganó Deportes Tolima, con Hernán Torres en el banquillo.

A horas de la jornada inaugural, en GolCaracol.com repasamos los entrenadores que comenzarán el campeonato local, desde este viernes.

Entre los más reconocidos están Juan Carlos Osorio, Hernán ‘Bolillo’ Gómez, y Alberto Gamero, entre otros.

Acá los 20 técnicos de la liga colombiana 2021-II:

Medellín – Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez

Publicidad

* Tiene 65 años. Está en su segundo ciclo en el cuadro ‘poderoso’. También ha dirigido a Nacional, Santa Fe, a la Selección Colombia, a la selección de Panamá, la de Ecuador y la de Guatemala. En su palmarés tiene una liga con Nacional, en 1991, y una Copa Colombia con el DIM, en 2020. Además, una Interamericana, con los ‘verdolagas’, en 1990.

América – Juan Carlos Osorio

*Tiene 59 años. Dirigirá su cuarto equipo en Colombia tras sus pasos por Once Caldas, Millonarios y Nacional. Ya debutó con los ‘escarlatas’, en la Copa Sudamericana, perdiendo 1-0 con Paranaense. Tiene seis títulos con Atlético Nacional y uno con Once Caldas. También ha estado en Sao Paulo, Puebla, Chicago Fire, New York Red Bulls, y las selecciones de México y Paraguay.

Junior – Amaranto Perea

*Tiene 42 años. Tras su retiro como futbolista solo ha dirigido a Leones y desde el 2020 al Junior, estando ya con los barranquilleros hace 61 partidos. Aún no tiene títulos como entrenador.

Águilas Doradas – Francesco Stifano

Publicidad

*Tiene 41 años. El venezolano está en su segundo ciclo con el elenco antioqueño, y ya completa 23 partidos al frente del club de Rionegro. También ha dirigido a Zulia, Táchira, Zamora, Tucanes de Amazonas, Portuguesa y Deportivo La Guaria.

Quindío – Oscar Héctor Quintabani

*Tiene 71 años. El colombo-argentino devolvió a Quindío a la primera división del fútbol colombiano. Su carrera como DT registra pasos por clubes como Nacional, Millonarios, Pasto, Pereira, Cali, Cortuluá, Junior, entre otros. Ganó tres ligas con Atlético Nacional.

Jaguares – César Torres

*Tiene 44 años. Quiere liderar al equipo de Montería a ser protagonista. Ha dirigido también a Centauros, Universitario de Popayán, Quindío y Alianza Petrolera.

Santa Fe – Harold Rivera

Publicidad

*Tiene 51 años. Continúa el proceso con el estratega oriundo de Ibagué. Ya sabe lo que es ser finalista y espera conseguir el título con los ‘cardenales’, una deuda pendiente para él y su cuerpo técnico. Dirigió la Selección Colombia sub-17, al Bucaramanga, Patriotas y Unión Magdalena,

Deportivo Cali – Alfredo Arias

*Tiene 62 años y es uruguayo. Desde 2020 está en el equipo ‘azucarero’ y aunque no ha podido levantar un título, aunque ha hecho que los vallecaucanos sean protagonistas. También ha dirigido Montevideo Wanderers, Emelec, Bolívar, Universidad de Chile.

Envigado – Alberto Suárez

*Tiene 60 años. El estratega vallecaucano seguirá sumando equipos, en su ya amplia experiencia en el fútbol colombiano. Cortuluá, Pereira, América, Unión Magdalena, Cúcuta, Quindío, entre otros.

Publicidad

Atlético Nacional – Alejandro Restrepo

*Tiene 39 años. Comenzará su primera experiencia como técnico absoluto de un club profesional. Estaba en la divisiones menores del cuadro ‘verdolaga’, cuenta con recorrido en el fútbol aficionado de Antioquia y en varias oportunidades fue entrenador encargado del cuadro principal, cuando salía algún estratega.

Patriotas – Jorge Luis Bernal

*Tiene 68 años. El experimentado tomó las riendas del cuadro boyacense, luego de que Jhon Mario Ramírez se contagiara de COVID-19 y lastimosamente falleciera. Ha dirigido al Tolima, al Cali, Pasto, Once Caldas, Huila, Alianza Petrolera, Águilas Doradas.

Bucaramanga – Oscar Upegui

*Tiene 59 años. Ha estado vinculado al elenco santandereano desde la parte dirigencial, y también desde el banquillo técnico. Fue un recio defensor central y ya dirigió al 'búcaro', a Alianza Petrolera y a Jaguares, entre otros.

Publicidad

Pasto - Giovanny Ruiz

*Tiene 46 años. Ha estado vinculado al elenco nariñense, en divisiones menores, femenino, y algunas veces como interino del elenco profesional.

Millonarios – Alberto Gamero

*Tiene 57 años. Viene de perder la final a manos del Tolima, pero el estratega samario quiere intentar de nuevo conseguir el título del fútbol colombiano. Ha dirigido al Tolima, con quien fue campeón. También tiene en su palmarés un trofeo con el Boyacá Chicó. Estuvo en Junior, sin éxito.

Alianza Petrolera – Hubert Bodhert

*Tiene 49 años. Tras salir de Águilas Doradas rápidamente llegó al elenco de Barrancabermeja. Ha dirigido a Real Cartagena, Llaneros, Jaguares y Once Caldas.

Publicidad

La Equidad – Alexis García

*Tiene 60 años. Volvió a darle protagonismo al cuadro ‘asegurador’ y espera dar pelea nuevamente en este torneo. Ha dirigido también a Santa Fe, Junior, Pasto, Fortaleza.

Once Caldas – Eduardo Lara

*Tiene 61 años. Con el equipo de Manizales empezó tarde en el torneo anterior. Continuaron su proceso, se reforzó y quiere ser protagonista. Ha dirigido a la selección Colombia Sub-17, Sub-20 y mayores. Además, América, Chicó, Envigado.

Huila – Dayron Pérez

Publicidad

*Tiene 43 años. De la casa, fue futbolista, ahora tiene su rol como técnico y llevó a los ‘opitas’ nuevamente a Primera División.

Tolima – Hernán Torres

*Tiene 60 años. Logró por fin el título con el equipo de su tierra. A eso se le suma que ya tiene trofeos con Millonarios y América. Dirigió también a Águilas Doradas, al Medellín, Bucaramanga y a Alajuelense, de Costa Rica, y Melgar, de Perú.

Pereira – Alexis Márquez

*Tiene 45 años. También un hombre de la casa, fue arquero del equipo risaraldense. En algunas ocasiones fue interino, hasta que lo ratificaron y demostró cosas buenas y se quedó.