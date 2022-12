Estos son los atractivos de los partidos de la primera fecha de la Liga I-2017

El balón comienza a rodar en los estadios de Colombia este fin de semana y desde ya hay técnicos, jugadores y hasta datos estadísticos para tener en cuenta en la jornada de apertura del campeonato.

Con el duelo de la noche de este viernes entre Cortuluá y Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, se abrió oficialmente el torneo del fútbol profesional en nuestro país.

Ya entre sábado y domingo se completará la fecha inicial, en la que hay muchos aspectos atractivos y que acá consignamos juego a juego.

SÁBADO 4 DE FEBRERO

Jaguares vs. Tolima

3:15 p.m.

Estadio Municipal de Montería

En la capital del departamento de Córdoba hay que ponerle atención especial a la idea inicial que quiere implementar el técnico uruguayo Gregorio Pérez en el Tolima, vigente subcampeón del balompié de nuestro país. Pérez es uno de los entrenadores debutantes y según fuentes consultadas, los tolimenses quieren imponer un fútbol de orden, agresividad y juego de banda.



América vs. Rionegro Águilas

5:00 p.m.

Estadio Pascual Guerrero

Los focos están puestos sobre la reaparición del América de Cali en el fútbol de la A, después de haber superado la pesadilla del descenso, en la que estuvo durante 5 años. Aunque se han criticado los refuerzos por no ser grandes estrellas, se espera que el equipo de Hernán Torres muestre en la cancha buen fútbol, amor por la camiseta y honre los colores del tradicional equipo vallecaucano. Con cerca de 20 mil boletas vendidas, también se espera una gran fiesta en el Pascual.

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

5:30 p.m.

Estadio Daniel Villa Zapata

Es el duelo de los dos equipos santandereanos de la gran carpa del balompié de nuestro país y ese de entrada es un gancho y le da un tinte especial, en la apertura de la Liga. Sin embargo, llama la atención la primera aparición oficial del profesor Harold Rivera, quien se sentará en el banquillo del Bucaramanga. Rivera tiene un buen nombre, pero es hora de que dé la pelea en los puestos de privilegio.

La Equidad vs. Junior

7:45 p.m.

Estadio de Techo

Uno de los equipos que genera expectativa en el arranque de este 2017 es Atlético Junior, que contrató como entrenador a Alberto Gamero. El samario viene de hacer una buena labor al frente del Tolima, con el que salió subcampeón y ahora tendrá el peso de guiar los destinos de un grande del fútbol colombiano. En Junior, además, también se hicieron contrataciones de recorrido en nuestro país y hay que ver a qué juega el ‘Tiburón’.

DOMINGO 5 DE FEBRERO

Envigado vs. Cali

3:00 p.m.

Estadio Polideportivo Sur

Para 2017, uno de los equipos de obligaciones grandes es Deportivo Cali y la lupa va a estar puesta sobre la labor del técnico Mario Alberto Yepes, a quien los directivos le dieron continuidad, pese a haber sido eliminado el año pasado a manos del Bucaramanga. Al equipo de Yepes le sumaron contrataciones y así se tiene la expectativa de que los ‘azucareros’ expresen un buen juego, un orden táctico y peleen por el título.

Huila vs. Patriotas

3:15 p.m.

Estadio Plazas Alcid

En Neiva estarán frente a frente dos equipos que son considerados ‘chicos’ y que están llamados a dar sorpresas en el torneo colombiano. Será un compromiso en el que se enfrentarán dos técnicos como el argentino Jorge Vivaldo, por los locales, y Diego Corredor, por los visitantes. Por haber sido traído por un hombre de fútbol y nombre como Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez, para Vivaldo hay una exigencia adicional en el cuadro ‘opita’.

Once Caldas vs. Tigres

5:30 p.m.

Estadio Palogrande

Aparte del debut del Once Caldas ante su afición en Manizales, en el ambiente futbolero local hay múltiples interrogantes sobre la calidad del plantel confeccionado por Tigres, el nuevo equipo de primera división. Los cundinamarqueses cuentan con un plantel sin estrellas, con un técnico como Jhon Bodmer y muchos jugadores que vienen de la B, a los que les podría pesar la responsabilidad en la Liga Águila.

Millonarios vs. DIM

7:30 p.m.

Estadio El Campín

Será el duelo de dos entrenadores argentinos como: Miguel Ángel Russo y Luis Zubeldía. Despierta interés ver la idea futbolística que quiere trasladar a la cancha un experimentado y viejo zorro del balón como Russo en Millonarios y el libreto del Medellín con un entrenador joven, pero con recorrido en Argentina y en el exterior, como Zubeldía. Azules y rojos tienen el objetivo de disputar el título en este 2017.