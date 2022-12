“Estoy acostumbrado a jugar clásicos, a eso se viene a un equipo grande”: Russo

El técnico de Millonarios habló en rueda de prensa acerca del partido frente a América, por la novena fecha de la Liga Águila 2017-I.

Después de cinco años, el equipo capitalino volverá a jugar con los ‘diablos rojos’, en ‘El Campín’. En su último encuentro los ‘embajadores’ se llevaron los tres puntos con 2-0 como marcador, dejando a los ‘escarlatas’ a portas del descenso.

El actual estratega del Millonarios reconoció que es un duro encuentro pero que está “acostumbrado al marco de un Clásico, a eso se viene a un equipo grande, vamos a darle lo mejor a nuestra gente", reconoció Miguel Ángel Russo, haciendo referencia al Boca Juniors vs. River Plate.

‘Millos’ viene de una intermitente temporada en la Liga I-2017, tres partidos ganados, un empate y tres derrotas, esta última contra Jaguares como visitante 1-0. Russo admitió sus altibajos y lo difícil que ha sido mantener la regularidad. “Hemos tenido picos altos y bajos, pero necesitamos tiempo y conocimiento. La idea es buscar una base de acá para el futuro, que quizá es lo más complicado”, agregó el técnico argentino.

Además, destacó que busca lo mejor para el equipo, que según él, ha avanzado más de lo que esperaba hasta el momento, no obstante su proyección es más ambiciosa. “Aún estamos lejos de lo que yo quiero, pero es cuestión de tiempo. Igual cuando uno trabaja en forma ordenada y fehaciente, seguro caerán los logros y de momento llegará todo”, expresó.

En los últimos días actos de hinchadas de diferentes clubes han generado revueltas que pueden afectar a los equipos, por ello Russo afirmó no estar de acuerdo con este tipo de conductas. “No puede pagar un club por cinco o por diez, yo digo que nosotros como club, como Millonarios o el que sea no tiene nada que ver. El castigo debe ser para el que comete las infracciones, por eso la justicia debe estar ahí presente, no busquemos la solución más fácil, busquemos el camino para erradicarlo, no es justo que muchos paguen por unos pocos”, resaltó el entrenador de los ‘embajadores’ en rueda de prensa previa al juego frente a América de Cali.