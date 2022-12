“Estoy satisfecho con lo que logré en el fútbol, a pesar de lo que me pasó en mi vida personal”

Este miércoles, Wilder Medina estuvo en un en vivo en la cuenta de Independiente Santa Fe, y habló de su recordado paso por la institución ‘cardenal’.

Wilder Medina dejó gratos recuerdos en la hinchada de Santa Fe y así mismo se lo hicieron sentir mientras estuvo vistiendo la camiseta del elenco ‘cardenal’.

El exjugador, este miércoles, fue el invitado en un en vivo en Instagram del club capitalino, y se refirió a varios momentos defendiendo los colores del ‘león’.

“No fue fácil la llegada por todo lo que venía pasando conmigo, a mi alrededor, pero la gente, la mayoría, me acogieron bien, creyeron en mí, en lo que podía aportar al grupo, como en lo personal y futbolístico Allá me siento en casa y aún es así”, dijo de entrada Medina.

Además, el exfutbolista contó cómo se dio su llegada a Independiente Santa Fe, luego de salir del Tolima.

“A mí me habían terminado el contrato acá con Tolima, me llamó Julio, me demoré dos días en arreglar y sabía que era una institución grande y estaba apostándole a la Copa Libertadores y nunca dude en ir a esta gran institución, estoy agradecido”, agregó.

Por otra parte, Wilder Medina recordó y mencionó lo que significó el golazo contra Gremio, en la Copa Libertadores del 2013, que le daría la victoria 1-0, en El Campín, a Santa Fe.

“Todavía veo el gol contra Gremio y es que ese momento lo quise ver siempre, estoy satisfecho con lo que hice en el fútbol, hasta donde llegué, no es un secreto lo que me pasó en la vida personal, estoy satisfecho. Me hizo llorar y erizar la piel, porque tenía el sueño de que coreen mi nombre, es un momento que jamás voy a olvidar; fue algo inolvidable”; finalizó.