“Estoy sorprendido con mi salida, me quería quedar en Nacional”: Elkin Blanco

El volante fue notificado este miércoles de la decisión del técnico Lillo de no contar con él, tal y como hizo cuando ambos coincidieron en Millonarios.

Apenas se confirmó la llegada del técnico español Juan Manuel Lillo al banquillo de Atlético Nacional, empezó a correr el rumor de la posible salida de Elkin Blanco, debido a que el estratega ya lo había desestimado cuando ambos formaron parte de Millonarios, entre 2013 y 2014.

Sin embargo, Blanco estaba tranquilo. Le costó hacerse un puesto en el conjunto antioqueño, pero terminó como titular indiscutido y de gran rendimiento. Motivos para pensar en quedarse, inclusive en renovar.

Pero lo cierto es que la historia se repitió. Nada más llegar Lillo la salida de Blanco quedó definida este miércoles. “Tuve una reunión con (Víctor) Marulanda y me manifestó que habían decidido no contar más conmigo, y que eran decisiones del cuerpo técnico. Quedé sorprendido porque creí que había terminado con una buena relación con él (Lillo)”, le contó el jugador al programa radial ‘El Alargue’, de ‘Caracol’.

“Ahora estoy sorprendido por mi salida, me quería quedar en Nacional, me estaba sintiendo cómodo en la ciudad y con el aprecio que me estaba demostrando la gente. Son cosas que uno tiene que asimilar y hay que pensar ya en lo que vendrá, y que se defina pronto mi futuro”, agregó el volante.

Por último, Blanco agregó que no ha recibido llamadas de equipos como América ni Millonarios. De este último, ni siquiera sabe si hay interés, o no. “Lo que viví en Millonarios es pasado. No sé si hay interés. Respeto la institución, pero mi idea era quedarme en Nacional, con quien ahora tengo que hablar para ver qué términos vamos a manejar porque aún me quedan dos años de contrato”.

