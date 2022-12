“Estoy tranquilo y no tengo afán de irme”: Miguel Borja, sobre su continuidad en Nacional

El delantero no quiere apresurar su salida del equipo ‘verdolaga’, en el que fue figura en la pasada temporada. El ‘Rey de América’ solo aceptaría una “muy buena oferta, porque el fútbol es de momentos”.

En entrevista con el programa radial ‘El Alargue’, Borja afirmó que, “tengo dos años y medio más de contrato y estoy contento. La hinchada, los directivos y el ‘profe’ me quieren”, dijo el goleador sobre su permanencia en el equipo ‘verdolaga’.

Sus expectativas con Atlético Nacional son grandes y buscará alzar más copas vestido de verde. “Queremos llegar nuevamente a finales, estar en lo alto en todos los torneos porque lo que se viene es muy importante, empezando por la Liga y luego, la Recopa Suramericana”, añadió el jugador de 23 años que anotó 39 goles en 51 partidos en el 2016.

Dar el salto al fútbol internacional no es algo que trasnoche al jugador, pero dejó claro que si se le presenta una atractiva oportunidad no dudará en tomarla. “Estoy tranquilo y no tengo afán de irme, pero si sale una opción muy buena, la voy a tomar porque el fútbol es de momentos. El mercado de verano es más fuerte y le apunto a eso”, finalizó el delantero.

Atlético Nacional iniciará la defensa del título de Copa Libertadores frente a Barcelona, de Ecuador, el próximo 14 de marzo en territorio ecuatoriano.