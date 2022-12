“Estuve muy cerca de llegar a River. Seguiré trabajando para irme a mitad de año”: Kevin Balanta

El mediocampista, de 20 años, en diálogo con GolCaracol.com, aseguró además que en estos momentos se siente un referente del Deportivo Cali y confesó que espera seguirle los pasos a su ídolo, el marfileño Yaya Touré.

Según la Real Academia Española, un trapiche es: “Molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, como la aceituna o la caña de azúcar”. Seguramente, Kevin Balanta lo hubiera definido mejor. Desde la experiencia y la vivencia. Pues hace cinco años trabajaba en uno.

Lo hizo por varios años. Cuando no podía ahí, se la rebuscaba como carretillero, mientras su mamá vendía panela en la plaza de mercado de Santander de Quilichao: municipio que vio nacer y crecer al hoy mediocampista del Deportivo Cali.

La niñez de Balanta, uno de los jugadores con mayor proyección en la actualidad del fútbol colombiano, no fue fácil. Sin embargo, nunca le faltó nada. Eso sí, trabajó para que así fuera. Pues distribuía su tiempo en trabajar, estudiar y entrenar. La pelota, siempre estuvo a su lado.

Llegó al Deportivo Cali en 2013 de la mano del profesor Bernardo Rodríguez, quien lo dirigía en la escuela Toritos Fútbol Club. De ahí, pasó solo un año para que debutara como profesional. Entraría en el minuto 75 por Sergio ‘Barranca’ Herrera en el empate 2-2 frente al entonces Itagüí Águilas.

De ahí en adelante no tuvo techo. Fue capitán de las Selecciones juveniles, disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016, e incluso, fue convocado por Pékerman para el duelo amistoso que Colombia empató 1-1 frente a Perú, el 8 de septiembre de 2015. Esa fue la fecha de su debut con el combinado mayor.

“Con el trabajo que he venido llevando a cabo, claro que apunto a ser algún día un fijo en la Selección Colombia”, le contó a GolCaracol.com Kevin Balanta.

El mediocampista, de 20 años, demuestra seguridad dentro y fuera de la cancha. Nada lo amilana. Ni siquiera la frustración de su fallido paso a un todopoderoso del fútbol suramericano.

“La verdad estuvo muy cerca lo de River Plate. Lastimosamente no se dieron las cosas. Igual yo estoy muy contento en el Cali. Seguiré trabajando para irme en mitad de año y así ayudar mucho más a mi familia”, comentó al respecto con ilusión.

Así es Balanta, desde pequeño se trazó sus propios objetivos y los ha ido cumpliendo uno a uno. Pero nunca descuidó a los suyos. Ahora, mientras piensa en su futuro se focaliza en cumplir con el rol de referente que ha venido desarrollando en el Cali. “Yo estoy tranquilo porque ando en un rendimiento muy importante. Creo que me he ganado el respeto y la confianza de mis compañeros”.

“La verdad creo que soy referente en el Cali. El grupo me lo ha manifestado. Pero esto me lo he ganado demostrando mis cualidades dentro de la cancha y teniendo los pies en la tierra”, sostuvo el caucano.

Y dentro de esos caminos que quiere recorrer Kevin, están los de su ídolo Yaya Youré.

“Toda mi vida me he fijado en él. Es un gran volante de marca que admiro mucho. Espero seguir trabajando de la mejor manera para seguir sus pasos”, dijo.

Pero en el plantel del Cali están Andrés Pérez y Abel Aguilar. Ambos han sido su guía dentro y fuera del campo. Sus mayores consejeros y quienes esperan verlo triunfar en la élite del fútbol internacional.

“Desde que empecé, Andrés siempre me ha hablado y ha estado ahí. Ahora también tengo a Abel, quien es una gran persona y un referente también en la Selección Colombia. Debo aprenderles muchas cosas a ellos. Me hacen dar cuenta del gran jugador que soy y me dan esa confianza para salir a la cancha y demostrar mis capacidades”.

Por ahora, Balanta solo espera dejar su huella en el Deportivo Cali con otra estrella (fue campeón en el primer semestre de 2015). “El objetivo siempre va a ser pelear títulos. Yo soy el primero que quiere ganar”, concluye la charla el joven mediocampista.

