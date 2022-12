Exjugador del DIM explotó contra la Dimayor por sanción en caso de dopaje

El Comité Olímpico aclaró que la sustancia Boldenona se encuentra presente en la carne bovina, justamente por eso fue sancionado el volante argentino Santiago Echeverría, en el 2017.

Santiago Echeverría, volante argentino, quien fue sancionado cuatro años, por la Dimayor, tras dar positivo en un control de dopaje, tras un partido entre Medellín y América, el 21 de diciembre de 2017, salió a hablar sobre su caso y arremetió contra la Dimayor.

El jugador de 28 años arribó al elenco antioqueño el 25 de junio de 2017, pero su paso por Colombia no sería como lo esperaba, ya que seis meses después fue sancionado, tras encontarle Boldenona en su cuerpo, sustancia prohibida por las leyes antidopaje.

Este jueves, en ‘TyC Sports’, el argentino dio una entrevista, luego de que el Comité Olímpico emitiera un comunicado donde se menciona que hay presencia de Boldenona en la carne vacuna de nuestro país.

Esa sustancia fue la misma que lo alejó de las canchas, tras la sanción que le impusieron, a lo que Echeverría mencionó en la entrevista que “es un calvario, hace ya casi un año que no puedo jugar por algo que no hice, y no es solo porque lo diga yo, sino porque ya se ha demostrado, el comité olímpico lo hizo con estudios científicos”.

El argentino, dijo que “la Dimayor sin fundamentos, ni peritajes, me sancionó 4 años, y se zafó de las manos el caso y se lo envió a la Federación Colombiana, a segunda instancia, sin darme derecho de demostrar que soy inocente”.

Adicional a eso, el exjugador del Medellín no se guardó nada y señaló que “a ellos no les importó y me trataron como delincuente”.

Por otra parte, Echeverría habló sobre en que va el caso, que ahora está en la Federación Colombiana de Fútbol.

“Se hizo viral el comunicado del comité, en distintos países y lo último que se es que a ellos ya les llegó, pero no han dicho nada”, aseveró.

El jugador mencionó que actualmente “hoy no tengo un ingreso de dinero y tampoco una carrera”, y por esa razón destacó que “quiero que me liberen, jugar fútbol, quiero disfrutar de lo que siempre hice y que no me priven más el derecho de trabajar, no importa donde juegue, en Colombia o Argentina”, dijo Santiago Echeverría con nostalgia, pero con ilusión de poder volver a jugar.

Por último, dijo que de ser necesario irá a la Asocicación de Fútbol Argentina y “me sentaré en la AFA hasta que Claudio Tapia me atienda”.

Cabe resaltar, que el apoyo en redes sociales se ha magnificado, en pro de esclarecer los hechos por los que se sancionó a Santiago Echeverría y prevenir que sucedan más casos. David González, arquero del DIm, se pronunció en su Twitter, donde colocó el comunicado del Comité Olímpico y lo acompañó de un mensaje. "Increíble que aún no se le resuelva la situación", escribió el guardameta.