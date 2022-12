Fabián González Lasso: "El 'profe' Pinto todos los días me da consejos, lo mismo que Freddy Rincón"

El delantero de Millonarios resaltó que para su nivel actual ha contado el apoyo y trabajo que ha desarrollado con el cuerpo técnico que lidera el santandereano. Viene de ser figura frente a América y va por más.

El domingo pasado, el delantero colombiano Fabián González Lasso se convirtió en protagonista del cuadro ‘embajador’ en el inicio de los cuadrangulares de la Liga Águila-I 2019, al haber anotado dos goles en la victoria 2-1 sobre América de Cali. Uno de ellos, el primero, se dio gracias a un espectacular gesto y un cabezazo perfecto, que ha sido elogiado por propios y extraños.

Publicidad

Y este lunes, Gonzáles Lasso atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y resaltó el gran trabajo que viene haciendo el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto.

ACÁ PUEDES ARMAR TU SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA COPA AMÉRICA 2019

“Estamos conscientes y tranquilos de dónde estamos, sabemos lo que nos estamos jugando y estamos entregando lo mejor de cada uno. Si tenemos que correr, corremos; Quitamos, luchamos y estamos detrás del objetivo, que es regalarle una nueva estrella a esta afición", comentó el número '21' de Millonarios.

El caucano también confesó que ha tenido que trabajar fuertemente para mejorar en su condición de delantero y alcanzar el nivel de la actualidad.

Publicidad

“Siempre me ha dado la confianza, no tenía mucho dominio del trabajo de nueve de área, porque en Perú jugaba en otra posición. Pero todos los días el 'profe' Pinto me da consejos igual que Freddy Rincón y eso me ha motivado a trabajar día a día y gracias a Dios he mejorado y se me ha abierto el arco, agregó el delantero del conjunto 'embajador'.

* Su crecimiento en Perú

Publicidad

"La verdad que me ayudó mucho en experiencia, acá en Colombia no había podido tener muchas oportunidades. Pero allá me acogieron y con trabajo y sacrificio me gané un lugar y eso sirvió para que Millonarios se fijara en mí y hoy este dando frutos. ", indicó Fabián Gonzáles, jugador de Millonarios.

Vea también: Se acerca el final de la temporada: ¿Qué queda por resolverse en las grandes ligas de Europa?

* El gol frente al América

“El profesor Jorge Luis Pinto siempre nos pone hacer trabajos aéreos en los entrenamientos, nunca deja nada por fuera y Gracias a Dios, se pudo demostrar en el partido y sirvió para traernos la victoria."

Publicidad

* Trabajo de Jorge Luis Pinto

“Es un técnico demasiado motivador, te exige siempre y quiere que siempre demos lo mejor de sí. Todas esas palabras a nosotros se nos quedan grabadas y hacen que salgamos motivados a cualquier cancha. Todo lo planea y lo planifica, es un trabajador inagotable y una gran persona.”

Publicidad