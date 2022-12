Fabián González Lasso: "Esto es de trabajo, perseverancia y de no agachar la cabeza"

El delantero del equipo embajador habló sobre la mejora en su rendimiento y sobre el cambio de opinión que ha tenido buena parte de la hinchada con respecto a su fichaje.

Tras un inicio dubitativo, Fabián González Lasso parece estarse ganando un lugar en Millonarios. El atacante ha respondido durante la ausencia del paraguayo Roberto Ovelar, quien acumula tres goles en los últimos cinco partidos.

Publicidad

De ser criticado, ha pasado a ser un valor agregado para el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto . Este viernes, González Lasso habló en rueda de prensa sobre cómo ha logrado reducir las críticas con su fútbol.

"Esto es de trabajo, perseverancia, no agachar la cabeza. Sabemos que hagas bien o mal tú trabajo siempre habrá críticas. Nosotros nos mentalizamos en mejorar cada día y me alegra haber podido cambiar esos pensamientos", afirmó.

Vea también: Jorge Luis Pinto, el análisis del buen presente con Millonarios, los lesionados y el próximo rival

También mostró su satisfacción con el cambio de percepción de la afición con respecto a él y admitió que no fue fácil llegar a la capital del país.

Publicidad

"Estoy muy contento porque para eso trabajo día a día, la verdad me costó un poco la adaptación porque venía desde tierra caliente. La verdad estaba un poco dura la altura, pero me he ido acoplando y conociendo bien mis compañeros", dijo Lasso.

Asimismo dio su opinión sobre lo que ha sido tener la responsabilidad de reemplazar a Roberto Ovelar en los últimos encuentros. "Es una gran oportunidad y una gran presión porque sabemos que Ovelar es un gran jugador, siempre que entro a la cancha intento dar todo por el equipo", aseguró.

Publicidad

Por último, habló del partido del próximo domingo frente a Cúcuta Deportivo.

"Sabemos que es un rival difícil. En los últimos dos partidos no les ha ido bien. Vienen acá a jugarse una final contra nosotros, igualmente estamos preparados mentalmente para eso. Tenemos que entregarnos como lo venimos haciendo y esperemos que los tres puntos se queden en casa", cerró.