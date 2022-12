Fabián González Lasso: “Vengo a Millonarios con confianza y mentalidad ganadora”

El delantero, quien llega a reforzar las toldas del club ‘embajador’, se refirió a sus primeros días como jugador azul y su adaptación a la altura.

Desde Academia Cantolao, de Perú, llegó Fabián González Lasso a reforzar el frente de ataque de Millonarios y se convirtió en la quinta incorporación del club capitalino para la Liga Águila 2019.

El artillero, quien arribó el pasado jueves a la capital colombiana, ya entrena con el cuadro capitalino y aceptó que se encuentra en condiciones para jugar frente Envigado, si Jorge Luis Pinto lo desea.

“Llegué a Millonarios por una excelente temporada que hice en Perú, donde logré anotar 21 goles y por eso el profe Pinto puso los ojos en mí. Millonarios es un club grande, que merece mucha responsabilidad y sacrificio, espero hacer las cosas de la mejor manera”, aseguró el caucano, de 26 años.

“Vengo con confianza, qué es lo más importante, y con mentalidad ganadora, espero retribuir muy bien al club. Desde que llegué a Bogotá, los jugadores han sido muy acogedores y muy unidos, son como una familia y eso genera mucha tranquilidad.”, complementó el atacante.

Igualmente, González Lasso explicó las razones por las que decidió jugar en el fútbol peruano desde hace tres años, luego de haber vestido las camisetas del Deportivo Pasto y La Equidad.

“Uno busca siempre mejores opciones, pensé que emigrar al fútbol del exterior iba a ser una buena oportunidad para mi porque no tenía minutos en Colombia; estar en Perú me sirvió para ganar experiencia y sumar minutos”, informó.

El delantero estuvo muy cerca de fichar por América de Cali, sin embargo, las negociaciones con el cuadro ‘escarlata’ no superaron la oferta del club azul.

“Había propuestas de otros equipos, pero mi agente se encargó de escoger la mejor. Vine a préstamo por un año (los derechos deportivos son del jugador), espero hacer las cosas bien y aportar a Millonarios”.

Por último, Fabián González Lasso se refirió a las conversaciones que ha podido tener con el director técnico Jorge Luis Pinto y lo que le ha pedido en los primeros entrenamientos.

“El profe Pinto me dijo que me tomara confianza, que hiciera lo que venía haciendo y qué me acoplara a la altura. Él me dijo que me necesitaba como ‘9’, pero también he jugado como extremo, dependiendo de las circunstancias, me sé mover por todo el frente de ataque”, concluyó.

