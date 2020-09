Fabián Sambueza: “Sentirse querido y en casa ayudó a la decisión de quedarme en Santa Fe”

Fabián Sambueza se seguirá vistiendo con la camiseta de Independiente Santa Fe. El jugador argentino ya firmó su nuevo contrato con el equipo capitalino y espera estar pronto en las canchas defendiendo la camiseta del ‘león’.

“Me siento bien físicamente. He entrenado mucho tiempo en casa, es un poco complicado agarrar el ritmo. Hoy hice trabajos con pelota y estoy falto de balón. Físicamente estoy bien, he hecho los test y me salieron bien. Preparado ya para la liga que está ajustada”, indicó Fabián Sambueza en rueda de prensa.

Fabián Sambueza reconoce que la situación actual complicó un poco su renovación con el Santa Fe. El argentino se sintió muy bien con el cariño mostrado por la gente, ese fue un factor importante para que se quedara por este año en Bogotá.

“En este momento es complicado mudarse a otro lado. A Argentina no me fui por el tema de la pandemia, una de las opciones era quedarme aquí. La gente me demostró su cariño todo este tiempo. Esos son factores que ayudan, sentirse querido y en casa ayudó a la decisión de quedarme que tomé con mi esposa, también la salud de mi hijo, que es pequeño”, agregó el exJunior.

La negociación con Santa Fe no fue fácil, pero Fabián Sambueza hizo todo lo posible para permanecer en el equipo dirigido por Harold Rivera.

“La hinchada me ha respaldado, he recibido muchísimos mensajes y se los agradezco. La negociación fue un poco complicada por el tema de la pandemia, había que negociar, llegar a un acuerdo, hice mi máximo esfuerzo. El club no está pasando un gran momento económico, pero llegamos a acuerdo donde ambas partes salimos bien”, recalcó el exCali.

Fabián Sambueza estuvo ausente de los entrenamientos del equipo durante mucho tiempo porque no hacia parte del equipo, sin embargo, ya pudo charlar con técnico para el regreso.

“Tendré que ganarme un lugar en el equipo, le dije a Harold Rivera que al menos me lleve al banco de suplentes (risas)”, aseveró el argentino.

Santa Fe es un equipo que ha estado jugando torneos internacionales en los últimos años, para Fabián Sambueza jugar una de las Copas en el 2021 será importante para su permanencia en Santa Fe.

“Eso va a ser uno de los puntos importantes, todos queremos jugar torneos internacionales. Espero que nos vaya bien, pelear el título y entrar a las copas, es lo que todos queremos, el club lo necesita. Hay que apuntar a entrar a torneos internacionales para que el club esté mejor económicamente. Influye mucho el jugar o no torneos internacionales a la hora de quedarse. Mi familia y yo somos felices acá.”