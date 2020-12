Fabián Sambueza y las críticas en redes sociales, ante la dura derrota 3-0 de Santa Fe con América

Un total desastre Santa Fe hoy, que papelón.



Capítulo aparte la “defensa”, Rentería y Palacios de llorar.



Haaaa buuueee y Sambueza, mejor no hablar.



Igual, cabeza en alto, acá en las buenas y malas, la de hoy no es mala, es espantosa, negarlo no tiene caso.@SantaFe