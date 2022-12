Fabián Vargas: "Yo creo que no podré retirarme en el América, que era mi sueño"

El volante bogotano contó en charla con GolCaracol.com que tuvo contactos con la dirigencia del equipo vallecaucano hace pocas semanas, pero que lo llamaron para decirle que no había acuerdo para la Liga Águila II 2018.

"No me he retirado. Me estoy preparando y esperar en caso de que salga una oportunidad". Esas palabras son de Fabián Vargas, de 38 años, quien terminó su vinculación laboral con La Equidad y aún no tiene claro qué va a pasar de cara al segundo semestre de 2018.

El bogotano atendió una corta entrevista con GolCaracol.com para hablar de sus posibilidades para continuar vestido de cortos.

¿Qué ha pasado con usted después de haber terminado su contrato con Equidad?

“Bueno, después de terminar con La Equidad me llamaron por fin del equipo de mis amores que es América de Cali. Estuvimos hablando durante varias semanas para arreglar mi vinculación, pero me volvieron a decir que no, que muchas gracias. No se pudo, salieron otros equipos que no llenaron mis expectativas y sigo esperando a ver qué pasa".

¿Se esfuma así la posibilidad de retirarse en América?

“Yo creo que sí, era el momento oportuno para volver a América porque venía con ritmo de competencia, me siento con nivel, mi cuerpo se siente con fuerzar y la verdad que era una linda oportunidad. Retirarme en América es una ilusión, un deseo y un sueño, pero no se pudo llegar a un acuerdo".

¿Qué otras opciones ha tenido?

"Lo que más cerca sentimos fue lo del América. De parte mía había la disposición por llegar a la institución, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Tuve otros llamados acá en Colombia, pero ahora es difícil moverme mucho por temas familiares".

¿Se retira del fútbol?

"No, no me he retirado. No me siento en el retiro. Estoy entrenando fuertemente por si se presenta alguna oportunidad importante y atractiva".

¿Es cierto que tiene opciones en Arabia Saudita, a donde han ido varios jugadores colombianos?

"Se dieron acercamientos, seguimos esperando qué sucede".