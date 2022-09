Fabry Castro, el jugador del Cali al que le quitaron su uniforme algunos hinchas

Con el paso de las horas se siguen conociendo detalles de los desmanes y actos de violencia protagonizados por los hinchas del Deportivo Cali este miércoles en el partido frente a Cortuluá, en el estadio Doce de Octubre, de la ciudad 'corazón del Valle del Cauca'. Cuando el reloj marcaba el minuto 81, el fútbol se detuvo debido a la invasión del terreno de una turba que se dirigió directamente al banquillo, donde estaba ubicado el entrenador Mayer Candelo.

A Candelo lo rodearon, los videos muestran además que un hombre le mandó un manotazo a su rostro. De igual manera, las imágenes que circularon en redes sociales evidenciaron además que a Teófilo Gutiérrez le pegaron una patada mientras estaba de espalda. Esto sumado a los improperios que tuvieron que escuchar durante varios minutos los jugadores de los 'azucareros'.

Pero eso no fue todo. Además, se supo que al volante Fabry Castro, también del Cali, lo acorralaron de un momento a otro algunos de esos seguidores le hicieron una 'encerrona', en la que cayó al césped y estando desprotegido, le quitaron todo el uniforme.

El periodista 'Bambino' Quintero confirmó lo sucedido por Castro a través de su cuenta de Twitter. Allí escribió que "Fabry Castro me dijo que después que me tiraran al suelo, me quitaran la ropa y me pegaran, estoy bien. Mi hermano entró y sacó a mi esposa con mi hija de la tribuna desconsolada”.

De esa forma, el mediocampista que llegó para la presente temporada del fútbol colombiano quedó totalmente sorprendido, ya que viene de actuar en otras ligas como las de España, Suiza y recientemente en Grecia.

Después de la coronación como campeones en la Liga II 2021 del balompié de nuestro país bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, durante todo este 2022 los malos resultados han sido la constante y ni siquiera la salida del profesional venezolano y la contratación de Candelo sirvieron como revulsivo para darle vuelta a la adversa situación.

Junto a ello, es claro que existe una división al interior de la dirigencia y diferentes sectores de los asociados se encuentran divididos, con conceptos e ideas diferentes. Fuera de eso, hace pocos meses trascendió que Cali tiene un déficit de 91 mil millones de pesos.

Durante la presente semana, en medios de comunicación del Valle del Cauca y de nuestro país han informado de la inminente salida de Mayer Candelo como entrenador, sin embargo no se habría dado un acuerdo para su marcha y finalmente se dio la posibilidad de dirigir contra los tulueños, que sumaron tres puntos en la tarde de este miércoles con un marcador de 2-0.

Video de aficionados en el que se evidencia agresiones de algunos hichas a Mayer Candelo, técnico del Deportivo Cali. pic.twitter.com/BeYk80tJAV — Andrés Senior Duran (@asenior_16) September 21, 2022