Facundo Boné: “Eso de que mandé a cag%# a Wilmar Roldán es mentira, no me dirigí con un insulto”

La fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2022-II se dio para varias polémicas arbitrales, pero una de las que más se comentó en las recientes horas fue la expulsión de Facundo Boné, por parte de Wilmar Roldán. Esto en el compromiso entre América y Deportivo Pasto, que se jugó en el estadio Pascual Guerrero.

Y además de lo discutida que fue la tarjeta roja; el propio juez central dio unas declaraciones afirmando que el jugador uruguayo le faltó al respeto y usó palabras fuertes contra él.

Publicidad

Por eso, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, hablaron brevemente con Facundo Boné sobre lo sucedido y dio su testimonio de qué fue lo que pasó. El futbolista del Pasto se mostró tranquilo con lo sucedido con Wilmar Roldán.

“Yo la verdad por el bien del equipo no tengo muchas ganas de hablar, pero eso de que lo mandé cagar es mentira, no me dirigí con un insulto o ese tipo de protesta”, afirmó de entrada el volante uruguayo.

Seguido a eso, Boné insistió en que no insultó a Roldán y aseveró que está con su consciencia limpia con lo que pasó en la cancha del estadio Pascual Guerrero, en Cali.

“Más allá de que tenemos la posibilidad de local para definirlo, no quiero insistir mucho en el tema del árbitro, porque el perjudicado soy yo, pero no le falté al respeto, ni le dije nada malo. En las cámaras estoy hablándole de forma pasiva, estoy tranquilo de que no hice nada”, agregó.

Publicidad

Acá más declaraciones de Facundo Boné:

*Su primera expulsión en su carrera

Publicidad

“Yo nunca fui expulsado ni siquiera en juveniles, cada vez que tengo un contacto físico, siempre pido disculpas. Además, siempre voy y le deseo éxitos y buen partido a los árbitros, y de hecho lo hice con Roldán, me lo enseñaron así desde Uruguay, no voy a hablar más del tema”.

*Le pidió disculpas a sus compañeros

“Recien hoy yo fui a entrenar, no me han dicho nada de apelar o si se va a hacer otro trámite, yo estoy tranquilo. Le pedí disculpas a mis compañeros, porque los terminé perjudicando, hablé con el cuerpo técnico y compañeros y les dije que se queden tranquilos que yo no hice nada”.

*Se lamenta no estar en la última fecha del ‘todos contra todos’

Publicidad

“Ilusión me daba jugar ese partido y preciso no puedo jugar el último, había jugado todos los partidos y lo único que queda es apoyarlo para que todo salga bien”.