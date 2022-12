“Falcao tiene unas cualidades impresionantes”: Rubén Betancourt

El nuevo delantero uruguayo del Santa Fe habló, en charla con ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’, de sus características como jugador y también de sus referentes en el fútbol.

“Me llamó el técnico Gregorio Pérez directamente, a un equipo con tanta historia y gloria no dudé en venir. Es un orgullo que se hayan fijado en mí”, resaltó Rubén Betancourt.

“El fútbol colombiano está creciendo mucho, está en muy buen nivel y hay buenos jugadores. Me cautivó este país, me gusta cómo se vive acá”, añadió en ‘El Camerino’.

Además, el atacante de 24 años resaltó: “de cabeza juego muy bien, me muevo mucho dentro del área y también por fuera, aunque me siento mejor en el área”.

Para llegar a ser un gran goleador, Betancourt confiesa que no le pierde mirada a los movimientos de su compatriota Edinson Cavani y del samario Falcao García.

“Falcao está entre los mejores delanteros el mundo, tiene unas cualidades impresionantes”, destacó.

Además, se ha cruzado con otros colombianos alrededor del mundo: “compartí camerino algún tiempo con Santiago Arias en el PSV y seis meses con Mario Yepes en el Atalanta”.

Por último, el ex Sud América no prometió alguna cantidad de goles con Santa Fe, pero a los hinchas ‘cardenales’ les dice: “tranquilos que la ‘garra charrúa’ no va a faltar”.