Familia de Tomás Ángel 'enciende' la polémica y tilda de "mentirosas" las palabras de Esteba Escobar

Con el pasar de las horas, el ambiente en el entorno ‘verdolaga’ se vuelve cada vez más tenso frente al tema de Tomás Ángel y el posible ‘veto’ en Atlético Nacional, del que se ha rumorado con fuerza desde hace poco. Y es que, frente a las declaraciones de Esteban Escobar en la mañana de este martes, la familia del joven futbolista ha salido en redes a ‘encender’ la polémica.

Luego de lúcidas actuaciones, acompañadas de goles y hasta asistencias, el delantero colombiano se fue ganando de a poco un espacio y protagonismo dentro del onceno titular del conjunto antioqueño. Tanto, que su presencia en cancha fue fundamental para que Nacional remontara la gran final y posterior campeonato contra Pereira en la Superliga 2023.

Sin embargo, de un tiempo hacia acá, Tomás Ángel ya no entra ni en el banquillo de suplentes para los partidos del verde de Antioquia, hecho que ha generado la intriga de hinchas, periodistas y opinión pública, que ha relacionada su ausencia con un posible veto del jugador por parte de la directiva de la institución.

El gran impacto de estas informaciones en las últimas horas obligaron a que Esteban Escobar, director deportivo de Nacional, saliera a aclarar los rumores en rueda de prensa sobre el presente del delantero de 20 años, enfatizando en que no existe ninguna exclusión hacia él, siendo su presencia o no en cancha una decisión exclusiva del entrenador William Amaral.

De todas maneras, frente a estas palabras, la familai Ángel no se ha quedado en silencio y, a través de rede sociales, ‘encendieron’ la polémica con contundetens comentarios. "¡Se les salió de las manos! No saben qué decir", dijo la mamá de Tomás en Instagram, comentario al que respondió el hermano del atacante con un ‘emoji’ de pinocho: "No se cansan de decir mentiras".

¿Qué dijo Esteban Escobar sobre el caso de Tomás Ángel?

Frente a los rumores de un posible veto al delantero ‘verdolaga’, el director deportivo del club antioqueño salió a desmentir en rueda de prensa dichas informaciones: “He visto que se genera una polémica por un posible veto. Nada que ver. William Amaral tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos puede utilizar. Es él y nadie más que él, el que puede decidir quién juega. Tenemos cinco delanteros, pero no podemos generar una polémica cada vez que no se convoca un jugador entre los 18″.

“Cuanto más esperamos poder renovar su contrato, tiene contrato hasta diciembre, sabemos que Tomás tiene la voluntad de renovación, sin embargo hoy es jugador de Atlético Nacional, y tendrá como los otros 30 jugadores que ganarse el puesto compitiendo, en los entrenamientos, y repito, el profe tiene toda la autonomía para poner los jugadores. Sé que Tomás, y me lo ha manifestado, quiere a Nacional y quiere seguir aquí y entonces ese proceso de renovación, espero no sea difícil. Pero eso en ningún impedimento para que Tomás juegue; de hecho de los jugadores sub 20, es el que más minutos ha tenido y más partido en el 2023″, complementó Esteban Escobar.